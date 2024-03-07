CHP'nin seccade dağıtmasına vatandaşlar tepki gösterdi
"Seçim geldiği zaman mı Müslüman oluyorlar
"Seccade dağıtmak yanlış bir şey"
"Onda namaz kılan günaha girer"
İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim çalışmaları kapsamında seccade dağıtmasına Çekmeköylü vatandaşlar tepki gösterdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Çekmeköy'de seccade dağıtmaya başladı. Bazı vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi. "Seçim geldiği zaman mı Müslüman oluyorlar?" diyen bir vatandaş, "Ben böyle kabul etmiyorum. Neden alayım ben? Hangi parti olursa olsun seçim zamanı olmaz. Oy için her şeyi yapıyorlar, ne gerek var. Olmaz, kabul etmiyorum" diye konuştu.
Vatandaşlardan biri, "Boşu boşuna uğraşıyorlar. Ama halk da biliyor ne yapacağını. Seccade dağıtmak yanlış bir şey" dedi. Bazı vatandaşlar, "Kendi kullansa daha iyi olur. Alırım neden almayım? Seccade olmadan, kilisede bile namaz kılındığına göre maddi olarak herhangi bir bez parçası önemli değildir, önemli olan kalptir. Alır başkasına veririm" derken, bazıları biri ise, "Allah'ı, kitabı tanımayan adamların seccadesinde kılınmaz. Onda namaz kılan günaha girer" diyerek tepki gösterdi.
(HA-GÇ-BA-Y)
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde eşzamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-48' operasyonlarında 'Gülbaharlar' olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonlar sonucu 16 şüpheli yakalandı ve çok sayıda silah ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa merkezli 4 ilde düzenlenen 'Kafes-48' operasyonlarında, organize suç örgütünün çökertildiğini ve elebaşlarının da aralarında bulunduğu 16 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa, Mersin, Ardahan ve İstanbul'da düzenlenen 'Kafes-48' operasyonlarında 'Gülbaharlar' adlı organize suç örgütünün elebaşı Celal Gülbahar dahil olmak üzere 16 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yakalanan şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları ve çeşitli suçlar işledikleri belirlendi. Operasyonlar sonucunda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, fişek, çek ve senet gibi delillere el konuldu.
Giresun'un Piraziz ilçesine bağlı Bozat köyünde yaşayan bir kişi, kendi imkanlarıyla yaptırdığı köprüye kimse destek vermeyince demir kapı takıp kilit vurdu. Köprüyü yaptıran kişinin vefatının ardından çocukları da vasiyeti gereği hala kapıyı kilitli tutuyor.
Şanlıurfa merkezli, Mersin, Ardahan ve İstanbul olmak üzere 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-48" operasyonlarında "Gülbaharlar" olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda örgüt elebaşı Celal Gülbahar'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli yakalandı.
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