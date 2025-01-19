Çiçek Hırsızlığı Şaşkınlık Yarattı - Son Dakika
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Çiçek Hırsızlığı Şaşkınlık Yarattı

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Sakarya'da esnaf, çiçeklerin hırsızlıkla azaldığını güvenlik kamerasında gördü. Şikayetçi olmadı.

19.01.2025 14:37
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Çiçeklerin azaldığına anlam veremedi, güvenlik kamerasını izleyince hayrete düştü

Şaşkınlığını gizleyemeyen esnaf: "Romantizme mi bağlıyor ne yapıyor çözemedik"

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde her gün çiçeklerin azaldığını fark eden 28 yaşındaki esnaf, gerçeği güvenlik kamerasını izleyince öğrendi. Bir kişinin 3 gün üst üste aynı saatlerde aynı cins çiçeği çaldığını gören esnaf, hayrete düştü.

Tığcılar Mahallesi'nde çiçekçi dükkanı işleten 28 yaşındaki Hamza Kaplan, 3 gündür işletmesinin önünden çiçeklerin azaldığını görünce güvenlik kamerasını izledi. Görüntülerde bir kişinin 3 gün üst üste aynı saatlerde aynı cins çiçeği çaldığını gören Kaplan, hayrete düştü. Aynı çiçek cinsinin defaten çalınmasına anlam veremeyen Kaplan, çiçeğin maliyetinin takriben 150 lira olduğunu söyledi. Şikayetçi olmadığını belirten Kaplan, hırsızlığın boyutu olmadığını aktardı.

"Her gün bir tane eksildiğini fark ettim"

Çiçekçi dükkanı işleten Hamza Kaplan, "Saksılar tezgahta dizili şekilde. Her gün bir tane eksildiğini fark ettim. Kamera kayıtlarını incelediğimde hırsızlığı bir şahsın gerçekleştirdiğini gördü. Tavşankulağı diyorlar; bunlar bahçelere ekiliyor, kışlık çiçekler. Belki sevdiği bir insana götürdü belki bir hastalığı vardır neden o çiçeği götürdü bilmiyorum. Maliyeti 100-150 TL arasında değişiyor. Gelip istese ben hediye ederdim bu çiçeği ona ama böyle bir üzücü olayla karşılaştık. Bu çiçekler bahçeye ekildiği için iç mekanda tutmuyoruz o sebeple dışarıda duruyor. Ben kendisinden şikayetçi değilim ama yapmasın bu şekilde. Art arda çalınınca tabi insan ne oluyor diyerekten geriliyor. Çiçeği bizden istese kırmayız ama romantizme mi bağlıyor ne yapıyor çözemedik biz. Böyle bir şahıs ile karşı karşıyayız" dedi.

Çiçek Hırsızlığı Şaşkınlık Yarattı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Çiçek Hırsızlığı Şaşkınlık Yarattı - Son Dakika

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