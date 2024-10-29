Çiftçi Tarlasına \'Cumhuriyet 101 Yaşında\' Yazdı

Çiftçi, Cumhuriyetin 101. yılını böyle kutladı
KARABÜK - Karabük'ün Eflani ilçesinde bir çiftçi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tarlasına traktörü ile 'Cumhuriyet 101 yaşında' yazdı.
İlçeye bağlı Başiğdir Köyü'nde yaşayan Halil İbrahim Ün, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla farklı bir kutlama yapmak istedi.
Ün, tarlasına traktörün pulluğu ile toprakta iz bırakarak 'Cumhuriyet 101 yaşında' yazdı.
Çiftçinin yazdığı yazı dron ile görüntülenirken tarlada görsel şölen oluştu.
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