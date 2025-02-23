Çocukların Kar Küreme Aracına Eğlenceli Kartopu Saldırısı

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Pendik'te karın temizlenmesini istemeyen çocuklar kar küreme aracını kar topu ile püskürttü

Pendik'te kar küreme aracı eğlenceli saldırıya uğradı

İSTANBUL - Pendik'te karın temizlenmesini istemeyen çocuklar, kartopu ile kar küreme aracına saldırdı. Başkan Ahmet Cin, eğlenceli anları sosyal medya hesabında paylaşarak, "Ekibimiz küreme çalışmaları esnasında kartopu saldırısına uğradı. Hiç müdahale etmedik" dedi.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı, çocuklara eğlenceli anlar yaşattı. Pendik'in Çamlık Mahallesi Gül Goncası Sokak'ta oyun oynayan çocuklar, kar küreme aracını görünce eğlencelerinin bozulmasını istemedi. Karı temizlemek için gelen Pendik Belediyesi ekiplerine kartopu atarak karşılık veren çocuklar, "Gelme" diyerek tepki gösterdi.

Belediye ekibi ise çocukların bu isteğini kırmayarak, onların oyun alanını temizlemeden bıraktı. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle o anları, "Ekibimiz küreme çalışmaları esnasında kartopu saldırısına uğradı. Hiç müdahale etmedik" sözleriyle aktardı.

Çocukların kar küreme aracını kartopu ile püskürttüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, ekiplerin çocukların eğlenmesi için belirli bir alanı karla kaplı bırakması yer aldı.