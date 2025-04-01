Çorum'da Pazarcıya Çöpe Döktüğü Domatesler Nedeniyle Ceza - Son Dakika
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Çorum'da Pazarcıya Çöpe Döktüğü Domatesler Nedeniyle Ceza

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Çorum'da bir pazarcının, domatesleri uygun fiyata satmak yerine tepki olarak çöpe dökmesi sonrasında 1,4 milyon TL'den 17,2 milyon TL'ye kadar ceza alacağı duyuruldu. Ticaret Bakan Yardımcısı, bu eylemin piyasada darlık ve haksız rekabet oluşturduğunu belirtti.

01.04.2025 09:42  Güncelleme: 09:47
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Çorum'da tepki için çöpe dökülen domates satıcısına ceza

ANKARA - Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Çorum'da bir pazarcının, domatesleri vatandaşa daha uygun fiyata satmak yerine tepki olarak çöpe döktüğü görülmesinin üzerine pazarcı ve malların gerçek sahibine 1,4 milyon TL'den 17,2 milyon TL'ye kadar ceza kesileceğini açıkladı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Çorum'da Z.R. adlı bir pazarcının, domatesleri vatandaşa daha uygun fiyata satmak yerine tepki olarak çöpe döktüğü görülmüştür. Kişi hakkında Çorum Ticaret İl Müdürlüğümüz tarafından inceleme ve işlem başlatılmıştır. Yapılan inceleme neticesinde, bu eylemin piyasada; darlık oluşturmaya, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozmaya ve tüketicinin mallara ulaşmasını engellemeye yönelik bir faaliyet olarak değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda, ilgili Z.R. ve malların gerçek sahibi olan Z. unvanlı hal esnafına ayrı ayrı inceleme başlatılmış olup, her ikisine de 1,4 milyon TL'den 17,2 milyon TL'ye kadar ceza kesilecektir. Ayrıca, Çorum Belediyesi tarafından usulsüz ve izinsiz imha nedeniyle ilgili kişiler hakkında işlem yapılacaktır. Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşımızın huzurunu bozan ve ticaret ahlakına uymayan kötü niyetli kişilerle mücadelemiz, 365 gün 24 saat esasına göre kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Çorum'da Pazarcıya Çöpe Döktüğü Domatesler Nedeniyle Ceza - Son Dakika

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