Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aslan: 'Allah bir daha 15 Temmuz'u yaşatmasın' - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aslan: 'Allah bir daha 15 Temmuz'u yaşatmasın'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, Ankara'da bulunan bir hastanenin 'model ev' projesini ziyaret ederek, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıran bu sistemi övdü. Ayrıca, 15 Temmuz darbe girişimini hatırlatarak, gençlere bu olayı anlatmanın önemine vurgu yaptı ve Allah'ın bir daha böyle bir olayı yaşatmamasını diledi.

05.07.2024 20:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aslan: "Allah bir daha 15 Temmuz'u yaşatmasın"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, "Allah bir daha 15 Temmuz'u yaşatmasın. Bazıları 15 Temmuz'u hikaye gibi dinliyor" dedi.

Ergoterapi Biriminde hizmet veren ve 15 Mayıs'ta hayata geçirilen Ankara'da Etlik Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi 'model ev' projesi tüm yaşam alanlarının engelli bireylerin kullanımına uygun olarak hizmet vermeye devam ediyor. Tedavi gören engelli bireylerin, taburcu olduktan sonra ev ortamlarını kendi yeteneklerine göre daha rahat ve güvenli şekilde düzenleme, günlük yaşam aktivitelerine tam katılıma teşvik etme araçları sunan model ev, bağımsızlığı artırarak sağlığı geliştirmek ve engellilere rehber oluyor. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı'yken gazi olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, hastanedeki 'model evi' ziyaret ederek, fizyoterapist doktorlardan model ev hakkında bilgi aldı.

"Allah bir daha 15 Temmuz'u yaşatmasın"

Model evi ziyareti sırasında konuşan Gazi Turgut Aslan, "Model ev çok iyi bir sistem bence. Hastaların yaşamını kolaylaştıracak bir sistem. Ben doktorlara teşekkür etmek istiyorum. İnsanın hayatını kolaylaştırıyor. Ben de Bilkent Şehir Hastanesi'nde 9 ay kaldım. Onun faydasını gördüm. Tedavim devam ediyor. Bilkent Şehir Hastanesi'ne giderek, hava çok sıcak veya çok soğuk değilse antrenman yapıyorum. Yürüyüş yapıyorum bolca. Günde aşağı yukarı 8 bin adım atıyorum. Doktorlarım yürüyüş yapmanın iyi olacağını söyledi. Ben 5 sefer beyin ameliyatı oldum ben. FETÖ'cüler başımdan vurmuştu beni. Doktoruma ameliyata girmeyin yüzde 1 bile şansı yok demişler. Ondan sonra bana 5 defa beyin ameliyatı yaptılar. 5 ay komada kaldıktan sonra Allah'a şükür iyileştim. Zor bir süreçti. Allah bir daha 15 Temmuz'u yaşatmasın. O gün zor bir gündü, önemli bir geceydi. Bazıları 15 Temmuz'u hikaye gibi dinliyor. Gençlerimize bunu anlatmamız lazım. Kolay bir şey değildi. Onların sayesinde bu vatanda bayrak inmez, ezan susmaz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Darbe Girişimi, Turgut Aslan, 15 Temmuz, Ankara, Genel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aslan: 'Allah bir daha 15 Temmuz'u yaşatmasın' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:56 Vincenzo Montella’dan UEFA’ya Merih Demiral tepkisi: Bizi daha çok motive edecek Vincenzo Montella'dan UEFA'ya Merih Demiral tepkisi: Bizi daha çok motive edecek
17:37 MİT’in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi MİT'in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi
17:15 MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile birlikte Esed’e bir davetimiz olabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile birlikte Esed'e bir davetimiz olabilir
19:05 İYİ Parti’den “bozkurt“ işareti için yasa teklifi: Türklerin ulusal sembolü kabul edilmeli İYİ Parti'den "bozkurt" işareti için yasa teklifi: Türklerin ulusal sembolü kabul edilmeli
19:00 Bolu Belediyesi, bozkurt işareti yaptığı için ceza alan Merih Demiral’ın heykelini dikecek Bolu Belediyesi, bozkurt işareti yaptığı için ceza alan Merih Demiral'ın heykelini dikecek
18:33 Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Samsun’daki devasa yılan iddiasını Haberler.com’a değerlendirdi: Aileye görünen yılan üç harfli Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Samsun'daki devasa yılan iddiasını Haberler.com'a değerlendirdi: Aileye görünen yılan üç harfli
17:28 Ali Koç’un Galatasaray derbisinde yaşanan olaylarla ilgili “şüpheli“ sıfatıyla verdiği ifade ortaya çıktı Ali Koç'un Galatasaray derbisinde yaşanan olaylarla ilgili "şüpheli" sıfatıyla verdiği ifade ortaya çıktı
17:14 Transfer imzaya kaldı Mourinho’nun 1 numaralı golcüsü Fenerbahçe’ye geliyor Transfer imzaya kaldı! Mourinho'nun 1 numaralı golcüsü Fenerbahçe'ye geliyor
16:54 Teksas’ta dehşet verici köpek balığı saldırısı: Bir kadın, ciddi şekilde yaralandı Teksas'ta dehşet verici köpek balığı saldırısı: Bir kadın, ciddi şekilde yaralandı
16:48 TFF Başkanı Büyükekşi: UEFA’nın Merih Demiral’a verdiği ceza kabul edilemez, itiraz hakkımız da elimizden alındı TFF Başkanı Büyükekşi: UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği ceza kabul edilemez, itiraz hakkımız da elimizden alındı
16:21 Elazığ’da göl kıyısındaki bir kamyonette biri kadın 2 kişi ölü bulundu Elazığ'da göl kıyısındaki bir kamyonette biri kadın 2 kişi ölü bulundu
16:18 Villa için 500 bin dolar harcamışlardı Pelin Karahan ile eşi, ev sahibiyle davalık oldu Villa için 500 bin dolar harcamışlardı! Pelin Karahan ile eşi, ev sahibiyle davalık oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 21:23:02. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aslan: 'Allah bir daha 15 Temmuz'u yaşatmasın' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement