Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Masa başında oturup memleketi yöneten bir ekip olmadık"
BURSA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bursa programında STK temsilcileri ve kanaat önderleri ile birlikte iftarda bir araya geldi. Yaklaşan yerel seçimleri hatırlatan Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş için destek istedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bursa'da STK temsilcileri ve kanaat önderleri ile Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Programda konuşan Yılmaz, "AK Parti ve Cumhur İttifakı, milletin bağrından çıkmış siyasi hareketler ve gücümüzü biz milletten alıyoruz. Rotamızı da her zaman milletimiz çiziyor. Milletin önceliği neyse bizim önceliğimiz o. Milletin derdi neyse bizim derdimiz o. Böyle başladık böyle de devam ediyoruz. Dolayısıyla Ankara'da masa başında oturup, memleketi yöneten bir ekip hiçbir zaman olmadık. Türkiye'nin dört bir yanında bakanlarımız, yetkililerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere koşturuyoruz ve milletimizle bir arada ramazanın bereketinden, rahmetinden istifade etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
"Seçimlerden sonra 'iyi ki biz kazanmamışız' dediler"
Genel seçimlerin ardından muhalefetin sözlerini eleştiren Yılmaz, "Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na, AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz destek için de şükranlarımızı sunmak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun diyorum. 14-28 Mayıs tarihlerinde ikinci turda, yüzde 55'e yakın bir oy aldı Cumhurbaşkanımız. Sağ olun, onu siz yapmasaydınız, bu aziz milletimiz bu desteği vermeseydi, bugün ekonomimiz, bugün dış ilişkilerimiz, terörle mücadelemiz, sosyal politikalarımız ne halde olurdu takdirinize bırakıyorum. Bazı ehli insaf diyelim, muhalefetten insanlar da seçimden sonra ortaya çıkan vaziyeti görünce dediler ki televizyonlarda, 'iyi ki biz kazanmamışız'. Bu hali görünce, seçim sonrası hem partileri içinde yaşanan kargaşa hem partiler arasındaki kavgalar, gizli anlaşmalar, birbirinden habersiz, güven kırıcı hareketler, bütün bunları görünce ehli insaf birtakım muhalif insanlar bile, 'iyi ki kazanmamışız' dediler, 'memleketin halini nice olurdu' dediler. Çok şükür Türkiye, mayıs seçimleriyle, siyasi istikrarını ve güven ortamını korudu. Bununla, güçlü politikalarla yolumuza devam ediyoruz. Büyümeye, istihdam üretmeye, ihracata devam ediyoruz. Sorunumuz enflasyon. Vatandaşımızın da sorunu, bizim de şu anda temel öncelikli mesele olarak gördüğümüz enflasyon. Onun da planını, programını yapmış durumdayız. Adım, adım, adım inşallah sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Bu yılın ikinci yarısından başlayarak enflasyondaki gerilemeyi sizler de göreceksiniz. Yıllık gerilemeyi. Gelecek sene bu daha da hızlanacak. 2026'da da Allah'ın izniyle tek haneli rakamlara ulaşacağız"
"Belediyeyi popülaritesi için kullananlar gerçek belediyecilik yapamaz"
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a destek beklediğini ifade eden Yılmaz, "Yanlış anlamayın, lafla, algıyla, işte birilerine şirin görünerek yapılan çalışmalarla, Bursa'nın geleceğini inşa edemeyiz. Bursa'ya tecrübeli, ne yaptığını bilen, Bursa'yı bilen, yatırım yapabilecek, bugün işte yaptıklarına benzer daha güzel projeleri hayata geçirecek yerel yöneticilere ihtiyacımız var. Biz buna gerçek belediyecilik diyoruz. Belediyeyi kendi şanı için, şöhreti için, popülaritesi için kullananlar gerçek belediyecilik yapamaz. Belediyeyi, ideolojik amaçlarla kullananlar da gerçek belediyecilik yapamaz. Belediyenin kaynaklarını, halkın somut, gerçek ihtiyaçları için, verimli bir şekilde kullananlar gerçek belediyecilik yapanlardır. Alinur Aktaş Başkanımız da bugüne kadar gerçek belediyeciliği yaptı, bundan sonra da yapmaya devam edecek inşallah. Sizlerden Bursa'ya sahip çıkmanızı istiyoruz. Bursa'nın geleceğine, bu güzel ilimizin, bu tarihi, derinliği olan ilimizin geleceğine sahip çıkmanızı özellikle istirham ediyorum. Alinur Başkanımıza, ekibine, ilçelerdeki tabii Cumhur İttifakı adaylarımıza, hepsine desteğinizi, duanızı beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Önemli, 5 yılda bir geliyor sandık önümüze. Çok ciddi düşünerek karar vermemiz lazım. Duygusallıklarla değil, gerçekten şehrimizi düşünerek, çoluk çocuğumuzu düşünerek, hizmetlerimizi, geleceğimizi düşünerek hareket etmemiz lazım" diye konuştu.
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