Danamandıra Tabiat Parkı yaza hazır

İSTANBUL - Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Danamandıra Tabiat Parkı'nda kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdi. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların piknik alanlarını daha konforlu ve güvenli kullanabilmesi için çeşitli alanlarda titiz bir çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında ahşap oturma grupları ve piknik alanları yenilendi, elektrik ve su tesisatları elden geçirildi, lavabolar ve tüm sosyal alanlarda bakım ve onarım işlemleri yapıldı. Ayrıca çim biçme, tırpan, ağaç budama ve çocuk oyun gruplarının bakım çalışmaları da hızla sürdürüldü.

"Vatandaşlarımızı keyifli bir yaz geçirmeleri için çalışıyoruz"

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli Peyzaj Mimarı Deniz Karakoç, yapılan çalışmalarla ilgili olarak, "Yaza hazırlık çalışmalarımız devam ediyor. Danamandıra Tabiat Parkı'nda ahşap, su tesisatı ve elektrik tamiratlarımız, tırpan ve çim biçimi çalışmaları, ağaç budama işlemleri, çocuk oyun grubu onarımı ve tuvalet kontrolleri hızla devam ediyor. Vatandaşlarımızı keyifli bir yaz geçirmeleri için belediyemiz bünyesinde bulunan Silivri Danamandıra Tabiat Parkı'na bekliyoruz" dedi. Esenyurt Belediyesi, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşları, yaz boyunca yenilenmiş yüzüyle hizmet verecek olan Danamandıra Tabiat Parkı'na davet ediyor.