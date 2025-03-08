Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in eşi Demet Güler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

ANKARA - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in eşi Demet Güler Anıtkabir'i ziyaret etti.

Demet Güler'e Kuvvet Komutanlarının, Bakan Yardımcılarının, Generallerin ve Amirallerin eşleri ile kadın subaylar, kadın astsubaylar ve kadın memurlar da eşlik etti. Ayrıca Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarında eğitim gören kadın askeri öğrenciler de ziyarette yer aldı.