Deprem bölgesinde, obruklardan çıkan sıvı vatandaşları meraklandırdı

Mahalle muhtarı, "Obruktan bir su çıktı, yaklaşık 1 ay simsiyah aktı"

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'ın Hassa ilçesinde oluşan obrukların içerisinden zaman zaman çıkan sıvı, bölge halkını meraklandırdı.

Asrın felaketinin en büyük yıkımı yaptığı Hatay'da çeşitli bölgelerde zaman zaman obruk oluşumları gerçekleşiyor. Hassa ilçesi Katranlık Mahallesi'de obruk oluşumlarının sıklıkla görüldüğü noktalardan birisi durumunda. Katranlık Mahallesi'nde oluşan obruklardan zaman zaman çıkan sıvı maddeyse bölge halkını meraklandırdı.

"Obruktan bir su çıktı, yaklaşık 1 ay simsiyah aktı"

Katranlık Mahallesi Muhtarı Hidayet Solak, obruk içerisinden çıkan suyun renginin siyah olduğuna dikkat çekerek "Bu obruklar depremden sonra oluştu. Deprem günü aşağıda açılmıştı, bu şekilde. Obruktan bir su çıktı, yaklaşık 1 ay simsiyah aktı su. Aynen mazot renginde aktı su. Sonra baktık suya yanıksı bir koku var. Dokunduğun zaman elin yağlı gibi oluyordu. O su yaklaşık bir buçuk ay simsiyah aktı. Burada 20 gün oldu, oluşalı. Aynı şekilde yukarıda 2 tane ve burada açıldı onlarda yeni açıldı. Bu şekilde obruk oluştu ve 3 tane daha var" dedi.