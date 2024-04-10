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Depremde 5 evladını kaybeden anneye belediye başkanından bayram ziyareti

HATAY - Asrın felaketinde Hatay'da oğlunu, gelinini ve 3 torununu kaybeden gözü yaşlı anne Müzeyyen Doğru'yu evinde ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, ailenin acısına ortak oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da 25 bin insan vefat etmişti. Depreme Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde yakalanan Muzaffer ve Sündüz çifti ile 3 evladı asrın felaketinde vefat etti. Vefat eden 5 kişilik aileden geriyeyse acı kaldı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'de depremde vefat Muzaffer Doğru'nun baba evini ziyaret etti. Başkan Öntürk, acılı baba Mehmet Doğru'nun ve gözü yaşlı anne Müzeyyen Doğru'nun acısını paylaşarak bayramlarını kutladı.

Başkan Öntürk'ün ziyaretinden dolayı memnun olduğunu dile getiren Mehmet Doğru, "Teşekkür ederiz, sağolsunlar. Rabbim razı olsun, başkanımız geldi ve bizi ziyaret etti. Çok memnun olduk. Unutmadı bizi ve bizde kendini unutmayacağız inşallah" dedi.

5 tane evladım gitti diyerek göz yaşına boğulan Müzeyyen Doğru, "5 tane evladım birden gitti. Çok şükür geride kalanlar var ama herkesin yeri ayrı. Rabbim razı olsun, başkanımızdan. Bizde kendinin arkasındayız inşallah" ifadelerini kullandı.