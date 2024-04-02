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El emeği göz nuru ürünlerle evlerine ekmek götürüyorlar - Son Dakika
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El emeği göz nuru ürünlerle evlerine ekmek götürüyorlar

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Kahramanmaraş'ta depremzede kadınlar, yaptıkları el emeği göz nuru ürünlerle evlerine ekmek götürüyorlar. Türkoğlu ilçesinde aile destek merkezinde bir araya gelen depremzede kadınlar, yaptıkları el emeği göz nuru ürünlerin hem motivasyon sağladığını hem de maddi olarak gelir sağladıklarını dile getirdi. Usta öğretici Nihal Kesici, burada yapılan kursların depremzedelerin kafalarını açtığını, maddi manevi gelir elde etmelerini sağladığını ve motivasyonlarını artırdığını belirtti.

02.04.2024 10:34
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El emeği göz nuru ürünlerle evlerine ekmek götürüyorlar

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta depremzede kadınlar, yaptıkları el emeği göz nuru ürünlerle evlerine ekmek götürüyorlar.

Türkoğlu ilçesinde aile destek merkezinde bir araya gelen depremzede kadınlar, yaptıkları el emeği göz nuru ürünlerin hem motivasyon sağladığını hem de maddi olarak gelir sağladıklarını dile getirdi. Yapılan ürünleri satıp, gelir elde ettiklerini söyleyen usta öğretici Nihal Kesici, "Burası kaymakamlığa bağlı aile destek merkezi. Depremzede hanımlara el işi öğretiyoruz. Bizden başka burada iki dikiş kursu, bir takı kursu ve burada da bizler varız. Bizim kursumuz ise el sanatları üzerine. Biz burada çok yönlü çalışıyoruz. Önce örgü sonra rölyef şu anda tekrardan örgü ama bundan sonra ahşap boyama ve dönüşümlü olarak yapıyoruz. Burada hem kafaları açılıyor, maddi manevi gelir elde ediyorlar hem de motivasyon olarak çok iyi bir noktaya geliyorlar. Konteynerde kaldıkları için çok sıkılıyorlar. Hatta öğrencilerim evde kaldıkları zaman yapamadığını ama buraya geldiklerinde ürünleri çok iyi şekilde yaptıklarını, morallerinin yerine geldiğini ve burada farklı bir atmosferin olduğunu söylüyorlar. Burada sohbet ediyoruz. Burada bulunan kursiyerlerin hepsi kursları çok seviyor. Burayı bırakmıyorlar hiçbir zaman. Buraya hevesle geliyorlar" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel El emeği göz nuru ürünlerle evlerine ekmek götürüyorlar - Son Dakika

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