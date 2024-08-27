Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Hadisin daha nitelikli bir şekilde öğretiminin yapılması çok önemli' - Son Dakika
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Genel

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Hadisin daha nitelikli bir şekilde öğretiminin yapılması çok önemli'

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hadis ilminin ilahiyat fakültelerinde daha gelişmesi gerektiğini belirterek, hadisin nitelikli bir şekilde öğretilmesinin önemine vurgu yaptı.

27.08.2024 20:25
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Hadisin daha nitelikli bir şekilde öğretiminin yapılması çok önemli"

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Hadis ilminin ilahiyat fakültelerinde çok daha gelişmesi gerektiğini düşünüyorum. Hadisin daha nitelikli bir şekilde öğretiminin yapılması, hadis ilmi üzerinde hocalarımızın talebelerimizi en güzel bir şekilde yetiştirmesi çok önemli" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet Akademisi Başkanlığı tarafından Elazığ'da düzenlenen "Harput Klasik Hadis Meclisi-1" programına katıldı.

Erbaş, yaptığı konuşmada, "Diyanet Akademimiz, dini ihtisas merkezlerimiz ve dini yüksek ihtisas merkezlerimiz sadece Diyanet İşleri Başkanlığımızın değil hem milletimizin, devletimizin hem de İslam aleminin göz nuru diyebileceğimiz niteliğe, özelliğe sahip ilim merkezleridir" ifadesini kullandı.

"Hadisin daha nitelikli bir şekilde öğretiminin yapılması çok önemli"

Erbaş, ilahiyat fakültelerinde hadisin en önemli ana bilim dallarından birisi olduğunu dile getirerek, "Tefsir, hadis, fıkıh, kelam temel İslam ilimlerinin adeta bel kemiğidir. Hadis ilminin ilahiyat fakültelerinde çok daha gelişmesi gerektiğini düşünüyorum. Hadisin daha nitelikli bir şekilde öğretiminin yapılması, hadis ilmi üzerinde hocalarımızın talebelerimizi en güzel bir şekilde yetiştirmesi çok önemli" ifadelerini kullandı.

Bütün ilimleri oluşturanın Allah olduğunu aktaran Erbaş, "Kullar olarak Allah'ın oluşturduğu o akılla o ilmi keşfetmeye, bulmaya çalışıyoruz. O yüzden bizim alimlerimiz sadece tefsir, hadis, fıkıh, kelam yani bizim bugün Kur'an ilimleri dediğimiz o ilimlerle ilgilenmiş değil, aynı zamanda tıpla, matematikle ilgilenmiş bu alanlarda çok büyük eserler vermiş" diye konuştu.

Programa, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Hafiz Osman Şahin ile Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ da katıldı.

Kaynak: İHA

Ali Erbaş, Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Hadisin daha nitelikli bir şekilde öğretiminin yapılması çok önemli' - Son Dakika

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