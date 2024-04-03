Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, şehit yakınları ve gazilerle iftar sofrasında buluştu
ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şehit yakınları ve gazilerle iftar sofrasında buluştu. Erbaş, "Bundan 30 sene önce yüzde 95 dışa bağımlıydık, bugün yüzde 85 oranında kendi silahımızı, tankımızı, uçağımızı kendimiz yapıyoruz. Bu ne büyük bir gelişmedir. Onun için millet ve devlet olarak güçlüyüz, daha da güçleneceğiz" dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar programında şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle bir araya geldi. Erbaş, ramazan ayının son 10 gününde olduklarını hatırlatarak, bu günlerin cehennemden kurtuluş günleri olduğuna dikkati çekti.
"Şehitlerimizi Peygamber Efendimizin yanında konumlandırıyoruz"
Başkan Erbaş, şehitlik mertebesinin peygamberlikten sonra en yüce mertebe olduğunu ifade ederek, "Bunu hem Kur'an'dan hem de hadislerden öğreniyoruz. Onun için şehitlerimiz, şehit yakınlarımız, gazilerimiz başımızın tacı. Biz sizi öyle görüyoruz ve siz bizim için çok değerlisiniz. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak şehitlerimize hatimler indiriyoruz, onların ruhlarına gönderiyoruz, onları Peygamber Efendimizin yanında konumlandırıyoruz. O mertebeyi Allah bizlere de nasip eylesin" dedi.
Vatan sevgisinin imandan olduğuna işaret eden Başkan Erbaş, "Allah, Peygamber, ezan, bayrak sevgisi hepsi bizim için çok önemli. Biz çocuklarımızı, gençlerimizi bu değerlerle, bu anlayışla yetiştiriyoruz" şeklinde konuştu.
Erbaş, "Allah yolunda öldürülenlere 'ölüler' demeyin. Bilakis onlar diridirler, fakat siz bilemezsiniz" ayet-i kerimesini hatırlatarak, "Şehitlerimiz ruhlarıyla yaşıyor. Dolayısıyla bizim için şehitlik çok büyük bir mertebe. Bütün şehitlerimize rahmet diliyorum. Şehit yakını kardeşlerimize hayırlı, sağlıklı uzun ömürler diliyorum. İnşallah çocuklarımızla, yavrularımızla birlikte güzel vatanımızda, şehitlerimizin kanlarından rengini alan bayrağımızın gölgesi altında uzun ömürler yaşamayı Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin inşallah" ifadelerini kullandı.
"Hainler her zaman ayağımızın tökezlemesini bekliyor"
Devletimizin çok güçlü olduğunu ve milletimizin binlerce yıllık tarihinde hiç esaret görmediğini dile getiren Erbaş, "Şehitlerimiz, gazilerimiz sayesinde hep ayaktayız. Onun için askerimize Mehmetçik demişiz. Şanlı ordumuza Peygamber ocağı demişiz. Onun için bizim ordumuz çok şanlı. Askerimiz, polisimiz, güvenlik güçlerimiz hepsi çok değerli, çok mübarek, çok muhterem" dedi.
Başkan Erbaş, ordumuzun milletimizin duasıyla ayakta olduğunu bu yüzden devlete ve orduya sürekli dua edilmesi gerektiğini belirterek, "Her zaman dahili ve harici bedhahlar ayakta. Hainler her zaman ayağımızın tökezlemesini bekliyor. Bir tökezlese de Türk milletinin ayağı hemen ensesine binsem diye bekliyor. Biz bunun farkındayız" diye konuştu.
"Millet ve devlet olarak güçlüyüz, daha da güçleneceğiz"
Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatı mensuplarının 15 Temmuz'da okudukları salalarla hain darbe girişimini durdurmaya katkı sağladığını aktaran Başkan Erbaş, şunları kaydetti:
"Hepsinin alınlarından öpüyorum, hepsinden Allah razı olsun. Bu millet her zaman en zayıf sanıldığı zamanda bile öyle bir dirilir ki Bundan 30 sene önce yüzde 95 dışa bağımlıydık, bugün yüzde 85 oranında kendi silahımızı, tankımızı, uçağımızı kendimiz yapıyoruz. Bu ne büyük bir gelişmedir. Onun için millet ve devlet olarak güçlüyüz, daha da güçleneceğiz."
Programa, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Hafiz Osman Şahin, Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi, Dini Yayınlar Genel Müdürü Cafer Tayyar Doymaz, Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir ile İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz da katıldı.
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