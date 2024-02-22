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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ustalara Saygı Paneli'ne katıldı

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen ve Tayyar Altıkulaç'ın hayatını konu alan Ustalara Saygı Paneli'ne katıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen 'Ustalara Saygı Paneli', Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, Türkiye'nin 13'üncü Diyanet İşleri Başkanlığı'nı yapan Tayyar Altıkulaç'ın hayatı konu alınarak, Altıkulaç'ın yakınlarının kendisini anlattığı video gösterimi yapıldı.

Panelde bir açılış konuşması gerçekleştiren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 3 Mart 1924'te Diyanet İşleri Reisliği'nin kurulduğunu hatırlatarak "Rıfat Börekçi Efendi'den bugüne kadar 18 Diyanet İşleri Başkanı Görev yaptı. Bendeniz 18'inci Diyanet İşleri Başkanıyım. 1978 yılına geldiğimizde bugün kendisini andığımız Dr. Tayyar Altıkulaç Hocamız Diyanet İşleri Başkanı oldu. Ondan önceki dönemlerde vakfın kurulduğu 1975 yılında Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı. 1978'de Diyanet İşleri Başkanı olduğunda bendeniz imam hatip 5'inci sınıfta okuyan bir talebeydim. 1980 yılında Hocamız henüz Diyanet İşleri Başkanlığının 2'inci yılında iken halen duran kamelyada birkaç saat bekleyerek, ilksav diye kullandığımız o mekanın bir odasından çağrılarak imamlık imtihanına girmiş birisiyim" ifadelerini kullandı.

"Altıkulaç'ın görevini çok iyi yaptığına şahidiz"

Erbaş, Tayyar Altıkulaç'ın Diyanet İşleri Başkanlığı dahil olmak üzere kendine verilmiş görevleri layıkıyla yerine getirdiğine şahit olduklarını belirterek, "Şahidiz hocam, siz vazifenizi en güzel şekilde yerine getirdiniz ve halen İslam'a hizmet etmeye devam ediyorsunuz. Cenab-ı Hak sizlere sağlıklı hayırlı uzun ömürler nasip eylesin ve daha nice hizmetlerinizi görmek bize nasip olsun inşallah" diye konuştu.

"Tayyar Altıkulaç'ın yaptığı hizmetler saymakla bitmez"

Erbaş, Altıkulaç'ın ilmi ve beşeri ilişkilerdeki maharetiyle teşkilatın çehresini ve işleyişini değiştiren önemli çalışmalara imza attığını belirterek, "Hiç şüphesiz milletimizin manevi hayatına rehberlik eden bir teşkilatın öncülerinden olmak son derece önemli bir payedir. İşte bu payeye sahip olan hocalarımızdan birisi Tayyar Altıkulaç Hocamızdır. Hocamızın gerek başkanlığı döneminde gerekse emeklilik sürecinde öncülük ettiği hizmetler saymakla bitmez. Başkanlığımızın merkez teşkilatı birimlerinde yaptığı değişiklikler, Başkanlık personeline nitelik kazandırmak ve bilgi seviyelerini yükseltmek için ihdas edilen eğitim merkezleri, hac ve umre hizmetleri sistematik hale getirilmesi ve özellikle Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde vakıfların kurulması gibi hizmetler bunlar" açıklamasında bulundu.

Programa Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yanı sıra Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan ve birçok vatandaş katılım sağladı.