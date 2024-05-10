Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Yeni Medya Mecralarında Algı Gerçeğin Önüne Geçebiliyor - Son Dakika
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Genel

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Yeni Medya Mecralarında Algı Gerçeğin Önüne Geçebiliyor

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yeni medyanın algı ve düşüncelerin değiştirilmesinde etkili olduğunu belirterek, 'Yeni medya mecralarında algı çoğu zaman gerçeğin önüne geçebilmekte, sanal olan gerçeği baskılayabilmektedir' dedi.

10.05.2024 18:35
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Yeni medya mecralarında algı çoğu zaman gerçeğin önüne geçebilmekte"

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yeni medyanın algı ve düşüncelerin değiştirilmesinde etkili olduğunu belirterek, "Yeni medya mecralarında algı çoğu zaman gerçeğin önüne geçebilmekte, sanal olan gerçeği baskılayabilmektedir" dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi tarafından 9'uncusu düzenlenen "TDV Devr-i Alem Gençlik Fuarı" kapılarını vatandaşlara açtı. Fuar, 'Medya ve Bilinç' temasıyla Ankara Kocatepe Camii fuar alanında başladı. Bu tema ile gençlerin medya kullanımı, okur-yazarlığı ve yönetimi konusunda bilinçlendirilmesi, yeni medya ve iletişim çağında iletişim becerileri gelişmiş gençlerin bir araya getirilmesi hedefleniyor. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, tarih boyunca medyanın fert ve toplum üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu ifade etti.

"Medya araçlarında görülen gelişim öğrenme hususunda farklı zeminlerin oluşmasını sağlamıştır"

İletişim teknolojilerinin gelişmesine paralel bir şekilde medyanın hızlı bir şekilde çeşitlendiğine dikkati çeken Erbaş, "Dijitalleşmeyle birlikte sürekli gelişen erişim, etkileşim ve paylaşım gibi imkanlar etkisini her geçen gün daha da arttırmaktadır. Medya araçlarında görülen gelişim ve değişim bilgi kaynaklarının çeşitlenerek artmasını, bilgi merkezli sunulan hizmetlerin boyut değiştirmesini ve bilgi kazanma ve öğrenme hususunda farklı zeminlerin oluşmasını sağlamıştır" ifadesini kullandı.

"Günümüz dünyası sanal ve gerçek arasındaki çizginin silindiği yapıya bürünmüştür"

Erbaş, doğru internet kullanımını da vurgulayarak, "Özellikle günümüz dünyası, internet teknolojileri sayesinde zaman ve mekana dair sınırların kalktığı sanal olan ile gerçek olan arasındaki çizginin neredeyse silindiği bir yapıya bürünmüştür. Gelinen noktada medya sadece bilgiye kolay ulaşmanın en hızlı yolu değil, bununla beraber bilginin nasıl sunulacağına dair de güçlü bir etki alanına sahip olmuştur" diye konuştu.

"Yeni medya mecralarında algı çoğu zaman gerçeğin önüne geçebilmekte"

Medyanın birçok hususta olduğu gibi algı ve düşüncelerin değiştirilmesinde ve yönlendirilmesinde önemli rol oynadığını belirten Erbaş, "Yeni medya mecralarında algı çoğu zaman gerçeğin önüne geçebilmekte, sanal olan gerçeği baskılayabilmektedir. Böylece algı yönetimiyle insanların kirlerini ve olaylara bakış açılarını değiştirmek de mümkün olabilmektedir. Nitekim bugün bireysel ve toplumsal ilgi ve algıların medya vasıtasıyla yönlendirilebildiği ve hatta toplum mühendisliği yapılarak kitlelerin mobilize edilebildiği yadsınamaz bir gerçektir" ifadelerini kullandı.

İnsanoğlu dijital çağın öznesi

Görselliğin ön plana çıkarıldığı bir dünyaya tanıklık ettiklerini söyleyen Erbaş, şunları kaydetti:

"Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşananların karşı konulamaz etkisiyle kültürler arası bütün sınırların ortadan kalktığı bir dönemde, medya egemen kültürlerin birliğine özendirildiği bir sürecin ana mecrası haline gelmektedir. Bu da yeryüzünde hayatın öznesi kılınan insanoğlunu dijital çağın nesnesi olması karşı karşıya bırakmaktadır."

"Kitle iletişim araçlarının olumsuz etkilerinden korunabilmek önemlidir"

Medyada sunulan bilgileri ve maksatlı mesajları sorgulama kabiliyetinin dijital okuryazarlık ile birlikte iyi bir şekilde kazandırılması gerektiğini aktaran Erbaş, "Gençlerimizin doğru bilgi, doğru yöntem ve sorularla ulaşmasını sağlayacak bir imkan oluşturmak daha da önemli hale gelmektedir. Kitle iletişim araçlarının olumsuz etkilerinden korunabilmek ve risklerine karşı bilinçli olabilmek. Daha fazla ve beceriyle donanmanın yanı sıra insani ve ahlaki değerlerin belirleyici olduğu bir hayat tarzını benimsemek de önemlidir" şeklinde konuştu.

Fuara 38 sivil toplum kuruluşu katıldı. Katılımcı kuruluşlar, açtıkları stant ile çalışmalarını gençlere anlatma ve etkinliklerini gerçekleştirme imkanı bulacak. Fuar 12 Mayıs tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: İHA

Ali Erbaş, Medya, Genel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Yeni Medya Mecralarında Algı Gerçeğin Önüne Geçebiliyor - Son Dakika

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