Diyanet tarafından düzenlenen 'Yazımda Kardeşlik Var' yaz kampı sona erdi - Son Dakika
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Genel

Diyanet tarafından düzenlenen 'Yazımda Kardeşlik Var' yaz kampı sona erdi

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde düzenlenen 'Yazımda Kardeşlik Var' yaz kampı sona erdi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kapanış programında yaptığı konuşmada, kardeşlik kavramının önemini vurguladı ve gençlere geleceğe güvenle ilerlemelerini söyledi. TDV Genel Müdürü İzani Turan da kampa katılan gençlerin kabiliyetleriyle gurur duyduklarını belirtti.

21.07.2024 19:00
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Diyanet tarafından düzenlenen "Yazımda Kardeşlik Var" yaz kampı sona erdi

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde düzenlenen "Yazımda Kardeşlik Var" yaz kampı sona erdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, TDV Konferans Salonu'nda düzenlenen kapanış programına katıldı. Erbaş, burada konuşmada, kardeşlik kavramının önemini vurguladı. Kampa katılan öğrencilerin arkadaş sayısını artırarak, çok büyük kazançlarla evlerine döneceğinin altını çizen Erbaş, gençlerden ve ailelerinden aldıkları geri dönüşlerin, projenin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Projeye destek veren herkese teşekkürlerini ileten Erbaş, kampa katılan gençlere seslenerek, "Bizim medeniyetimiz sevgi, saygı, kardeşlik, yardımlaşma, ilim, irfan, bilgi, hikmet medeniyetidir. İşte siz böyle güçlü bir medeniyetin çocuklarısınız. Adaleti, merhameti ve ahlakı merkeze alan bir inancın, şanlı bir tarihin çocuklarısınız. Bizim inancımız İslam ve ahlak medeniyetidir. Zengin bir mirasın varislerisiniz. Hangi inancı temsil ettiğinizi hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. İnşallah öğrendiklerinizi, büyük bir inanç ve kararlılıkla geleceğe, istikbale taşıyacaksınız. İstikbalimiz sizlerle daha güzel olacak. Ülkemizi ve milletimizi bugün bulunduğu noktadan çok daha ileriye taşıyacaksınız" dedi.

TDV Genel Müdürü İzani Turan da kampa katılan gençlerin kabiliyetleriyle büyük gurur duyduklarını ifade ederek kampın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürler etti.

Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, İzani Turan, Ali Erbaş, Eğitim, Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Diyanet tarafından düzenlenen 'Yazımda Kardeşlik Var' yaz kampı sona erdi - Son Dakika

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