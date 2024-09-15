Diyanet'ten Yalanlama

Genel

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Kelime-i Şehadet'i yanlış okuduğu iddiasına yalanlama

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanlığı, bir gazetede, "Diyanet İşleri Başkanı Kelime-i Şehadet'i kestirmeden okudu" başlığıyla yayınlanan haberin yalan olduğunu belirterek, konuya ilişkin gerekli hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 6 Eylül tarihinde Yalova'da cami açılışında yaptığı konuşmasına atıfta bulunarak "Diyanet İşleri Başkanı Kelime-i Şehadet'i kestirmeden okudu" başlığıyla basın yayın organlarında yayımlanan habere ilişkin açıklamada bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Sözcü Gazetesi'nin bugünkü nüshasında 'Diyanet İşleri Başkanı Kelime-i Şehadet'i kestirmeden okudu' başlığıyla yayınlanan haber yalandır. Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş'ın Yalova'da 6 Eylül 2024 tarihinde bir cami açılışında 'Eşhedü enlailahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Rasulüllah' cümlelerini ezanda geçtiği şekliyle anlattığı konuşması, önü arkası kesilerek, önce bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılmıştır. Sözcü Gazetesi ise sosyal medyada yer alan çarpıtılmış görüntüler üzerinden hazırladığı haberi hiçbir araştırma yapmadan bugünkü nüshasında manşetten yayınlamıştır. Yanıltıcı, iyi niyet taşımayan, maksatlı şekilde hazırlandığı açık olan haber ve sosyal medya paylaşımları ile ilgili Sözcü Gazetesi ve paylaşan sosyal medya hesapları hakkında hukuki yollara başvurulacaktır."