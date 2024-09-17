Doğuş Partisi'nden CHP Genel Merkezine Davullu Zurnalı Eylem - Son Dakika
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Doğuş Partisi'nden CHP Genel Merkezine Davullu Zurnalı Eylem

Doğuş Partisi, CHP Genel Merkezi önünde işçi alımı vaadinin yerine getirilmemesi gerekçesiyle davullu zurnalı eylem düzenledi. Genel Başkan Mahmut Karalar, seçim sonrası sözlerin tutulmadığını ve kendilerine hakaret edildiğini belirtti.

17.09.2024 19:46
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CHP Genel Merkezi önünde davullu, zurnalı eylem

ANKARA - Doğuş Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde CHP'li belediyelerin sözünde durmadığı gerekçesiyle davullu zurnalı eylem düzenledi. Kendilerine 'Davul zurna çalsınlar' denildiğini iddia eden partililer "Davul çalarız ama kimsenin hakkını çalmayız" pankartı açtı.

Doğuş Partililer, CHP Genel Merkezi önünde kendilerine verilen işçi alımı sözünün tutulmadığı ve kendilerine hakaret edildiği gerekçesiyle davullu zurnalı eylem gerçekleştirerek basın açıklaması gerçekleştirdi.

Doğuş Partisi Genel Başkanı Mahmut Karalar, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Gaziantep'te bir ilçe belediyesinde seçimde CHP'yi destekleme karşılığında işçi alımı yapacaklarına dair söz adlıklarını ve bu yönde CHP'liler ile protokol imzaladıklarını iddia etti. Seçim sonrasında verilen sözlerin tutulmadığını söyleyen Karalar, birde kendilerine yönelik "onlar çalışmayı bilmezler, gitsinler davul zurna çalsınlar" cevabı aldıklarını belirtti.

Konuya ilişkin CHP Genel Merkezi önünde açıklama yaparak sözlerin yerine getirilmesi talebinde bulunan Karalar şu ifadelere yer verdi:

"31 Mart Yerel Seçimlerinde bir protokol yapmıştık, işçiler alınacaktı. Bizleri yok görmeye çalışan bir CHP zihniyeti var. 38 tane milletvikli verdiğinde hiçkimseye itiraz etmeyen ve koltuklarını kaybeden CHP zihniyeti var. Bizlere karşı duyarsızlıklardan dolayı biz buradan Özgür Özel'e çağrıda bulunuyoruz. Bize verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz. Biz burada yalan siyaset yapmıyoruz. Biz burada halkın, çocukların, kağıt toplayan vatandaşların siyasetini yapıyoruz. Onların haklarını savunuyoruz. Davulcuların, zurnacıların haklarını savunuyoruz. Buradaki vatandaşlarımızda insandır. Onlarında yaşam hakkı vardır. Biz burada ayrımcılık olmadan herkese eşit davranılmasını isiyoruz.

Kaynak: İHA

Mahmut Karalar, Politika, Karalar, 3-sayfa, Genel, Doğuş, Son Dakika

Son Dakika Genel Doğuş Partisi'nden CHP Genel Merkezine Davullu Zurnalı Eylem - Son Dakika

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