Dünyanın İlk Tank Dizisi: Siyah Bere Gala Yaptı - Son Dakika
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Dünyanın İlk Tank Dizisi: Siyah Bere Gala Yaptı

Siyah Bere, Türk askerini konu alan ilk tank dizisi olarak gala yaptı ve izleyiciyle buluştu.

15.05.2025 15:30
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Dünyanın ilk tank dizisi Siyah Bere'nin galası yapıldı

ANKARA - Türkiye'nin uluslararası dijital platformu Tabii, dizi tarihinde bir ilke imza atıyor. Savaşın ortasında geçen çarpıcı bir hikayeyi ekrana taşıyan "Siyah Bere", dünyanın ilk tank dizisi olarak izleyiciyle buluşuyor.

TRT'nin uluslararası dijital platformu Tabii, orijinal yapımlarına bir yenisini daha ekliyor. Türk askerinin cesaretini, savaşçı ruhunu, dostluklarını ve zorlu koşullara rağmen kaybetmedikleri insani yönlerini konu alan dünyanın ilk tank dizisi "Siyah Bere", seyircinin beğenisine sunulacak. Gözü kara dört tankçının çatışmaların ortasındaki görev yolculuğunu konu alan "Siyah Bere", hem teknik detayları hem de duygusal derinliğiyle ses getirmesi bekleniyor.

Sette 40 tank, 13 zırhlı araç, 3 helikopter kullanıldı

Dizinin çekimlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 40 adet M60T tank, 2 adet ATAK helikopteri, 1 Sikorsky helikopteri, 10 adet KİRPİ, 2 adet Ambulans KİRPİ, Zırhlı Personel Taşıyıcılar ve çok sayıda askeri personel taşıma aracı kullanıldı. Final sahnesinde milli tank ALTAY yer aldı. Ayrıca patlama sahnesi için birebir ölçülerde bir M60T tankı ile kullanılan mühimmat ASFAT ve MKE işbirliği ile sanat ve dekor ekibi tarafından özel olarak üretildi. Mekanlar, atmosferler ve teknik ekipmanlar gerçek bir askeri operasyon ortamını andıracak şekilde kuruldu.

Bu çerçevede Siyah Bere dizisinin galası Milli Savunma Bakanlığı Atatürk Kültür Sitesi'nde gerçekleştirildi. Galaya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve komuta kademesi, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve dizi oyuncuları katıldı.

Dizinin galasına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Bakan Güler, "Az önce Siyah Bere dizisinin ilk bölümünü keyifle izledik. Yapımında emeği geçenlere ve katkıda bulunan herkese Milli Savunma Bakanlığımız, Genelkurmayımız, Kuvvet Komutanlıklarımız ve Siyah Bereli Tankçılarımız adına teşekkürlerimi sunuyorum. Böylesine başarılı bir yapımı seyirciyle buluşturan TRT'yi, Sayın Genel Müdürünü ve bütün çalışanlarını da tebrik ediyorum. Tüm dünyada risk ve tehditlerin arttığı kritik bir dönemden geçiyoruz. Bu hassas süreçte kahraman ordumuz, ülkemizin güvenliği ve asil milletimizin huzuru için gece gündüz demeden her şartla görevini yapmaya çalışıyor. Ordumuzun göz bebeği, savaş meydanlarının şövalyesi, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin çelik kolu tankçılarımız da en üst teknolojiye sahip sistemleriyle stratejik bir güç unsuru olarak faaliyetlerimizde baş rol oynuyor. Dünyadaki emsalleri arasında seçkin bir konuma sahip olan Türk tankçısı, üstlendiği tüm görevleri büyük bir başarıyla yerine getirerek milli gururumuz oluyor. Dolayısıyla tankçılarımız dahil, ordumuzun tüm mensuplarının görevlerini başarıyla yerine getirirken sergiledikleri gayretlerin iyi anlaşılması ve şanlı ordumuzun mücadelesinin kamuoyuna doğru aktarılması son derece önemlidir" ifadelerini kullandı.

Bakan Güler konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Televizyon, dizi ve sinema sektörümüzde de bu konularda önemli sorumluluklar düşüyor. Nitekim ülkemizin güzide ve seçkin kurumu TRT'miz daha önce yaptığı çalışmalarla ve şimdi de Siyah Bere dizisiyle bu sorumluluğu layıkıyla yerine getirmiştir. Öyle ki bu özel yapım bir TV dizisinin olmasından da ötesinde Mehmetçiğimizin cesaretini, yüksek özverisini, zorlu şartlar altındaki kararlılığını ve insani yönünü yansıtan önemli bir eser olma özelliğini taşımaktadır. Eminiz ki senaryosu, çekim tekniği ve oyuncu kadrosuyla çok başarılı olan bu yapıma, halkımız da büyük teveccüh gösterecek, her bölümünü büyük bir heyecan ve sabırsızlıkla izleyecektir. Bu vesileyle bu güzel ve kaliteli diziyi bizlerle buluşturan, başta TRT'nin Sayın Genel Müdürü olmak üzere, kıymetli yöneticilerine, dizimizin yönetmenine, senaryo ekibine, oyuncu kadrosuna, teknik ekibe ve emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Dünyanın İlk Tank Dizisi: Siyah Bere Gala Yaptı - Son Dakika

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