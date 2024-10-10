Dusak, Deniz Canlıları Müzesini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Dusak, Deniz Canlıları Müzesini Ziyaret Etti

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Milletvekili Abdürrahim Dusak, 52 yıldır ücretsiz hizmet veren Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni inceledi.

10.10.2024 18:56
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Milletvekili Abdürrahim Dusak mumya balıkları inceledi

52 yıldır ücretsiz hizmet veren müze Milletvekili Abdürrahim Dusak'ı ağırladı

İSTANBUL - AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Prof. Dr. Abdürrahim Dusak, Türkiye'de ilk olan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni ziyaret etti. Dusak, müzeyi Türkiye'ye kazandırdığı için müze kurucusu Balıkçı Kenan Balcı'ya teşekkür etti.

Türkiye'de ilk olma özelliğine sahip Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Prof. Dr. Abdürrahim Dusak'ı ağırladı. Müzedeki balıkları inceleyen Dusak, balıklar hakkında Balcı'dan bilgi aldı.

Bu müzede çok emek var

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Prof. Dr. Abdürrahim Dusak'ın ziyaretinden dolayı mutlu olduğunu belirten Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Balıkçı Kenan Balcı, "Şanlıurfa Milletvekilimiz Abdürrahim Dusak'ın ziyaretinden dolayı çok mutluyuz. Müzemizi ziyaret etti. Büyük emek vererek hazırladığımız mumya balıkları inceledi. Bilgi aldı. Kendisinde ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum. Müzemizde 300 ton balık bulunuyor. Binlerce deniz canlısı bu müzede. Öğrenciler, öğretmenler müzemizi ziyaret edip, balıkları inceleyip, bilgi sahibi oluyorlar. Özellikle öğrenciler verilen ödevleri buraya gelip yapabiliyorlar" dedi.

52 yıldır ücretsiz hizmet veriyor

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nin 52 yıldır ücretsiz olarak hizmet verdiğinin altını çizen Balcı, "Dünyanın ve Türkiye'nin her yerinden ziyaretçi ağırlıyoruz. 52 yıldır bu müze ayakta. Gelecek nesillere bu müzeyi aktarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Her sene bakımlarını gerçekleştiriyoruz. Özenle müzeye bakıyoruz. Gelen ziyaretçilerimiz buradaki emeği görünce bizlere teşekkür ediyor. Müzemizin ilk açılışında bebek olanların bugün torunları var. Bu müze yüzyıllar boyunca gelecek nesillere aktarılacak" şeklinde konuştu.

Balıkçı Kenan Balcı Mavi Vatan'ı dünyaya tanıtıyor

Her gün yüzlerce ziyaretçiyi ağırlayan, Beylikdüzü'nde ücretsiz olarak hizmet veren Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Prof. Dr. Abdürrahim Dusak ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Dusak, "Böyle bir müzeyi Türkiye'ye, İstanbul'a, Beylikdüzü'ne kazandırdığı için Balıkçı Kenan Balcı'ya teşekkür ederim. Ülkemiz denizleri ile meşhur bir ülke. Mavi vatanımızla meşhur bir ülke. Bunun altını özellikle çizmemiz gerekiyor. Gençlerimize, öğrencilerimize bunu tanıtmamız gerekiyor. Kenan bey bu konuda çok önemli bir görevi üstlenmiş. Deniz canlılarıyla Mavi vatanımızı bütün dünyaya tanıtıyor. Kendisine teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.

Denizlerin güzelliği bizlere sunuluyor

Göremeyeceğimiz ve ulaşamayacağımız güzellikteki balıkları özel metotlarla hazırlayarak vatandaşlara sunuluyor diyen Dusak, " Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi'nin güzelliğini Kenan bey bizlere sunuyor. Kendisiyle iftihar ediyoruz. Gurur duyuyoruz" dedi.

Dusak'tan balık önerisi

Balık bizim sağlığımızda önemli bir yer tutuyor diyen Dusak, "Ben bir tıp doktoru olarak haftada en az iki, üç defa rutin olarak balık tüketilmesini öneriyorum. Çocuklarımıza, gençlerimize örnek olmamız gerekiyor. Sağlık için balık yemeliyiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Dusak, Deniz Canlıları Müzesini Ziyaret Etti - Son Dakika

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