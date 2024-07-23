Eda Taşpınar da Yunan adalarına kaçtı - Son Dakika
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Genel

Eda Taşpınar da Yunan adalarına kaçtı

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, skandal hareketleri ve fotoğraflarıyla adından sık sık söz ettiriyor. Son olarak Yunan Adası Mykonos'da görüntülenen Taşpınar, takipçileri tarafından pahalılıktan kaçan Türk turistlere atıfta bulunularak esprili yorumlara maruz kaldı. Taşpınar'ın daha önce Sultanahmet'teki bir camide verdiği müstehcen poz da tepki çekmiş ve hakkında soruşturma başlatılmıştı. Ancak tüm eleştirilere aldırış etmeyen Taşpınar, dünyayı gezmeye devam ediyor.

23.07.2024 16:59
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Eda Taşpınar da Yunan adalarına kaçtı

İSTANBUL - Skandal hareketleri ve fotoğrafları ile adından sık sık söz ettiren sosyetik güzel Eda Taşpınar dünyanın gözde tatil beldelerini sırayla ziyaret etmeye devam ediyor. Son olarak Yunan Adası Mykonos'da ortaya çıkan Taşpınar için takipçileri pahalılık yüzünden Yunan adalarına kaçan Türk turistlere atıf yaparak, "En sonunda olacağı buydu, sosyetik güzel Eda Taşpınar da pahalılıktan kaçarak Yunan adalarına sığındı" yorumları yapıldı. Eda Taşpınar Sultanahmet'te bulunan Four Seasons Oteli'nin bahçesindeki camide verdiği müstehcen pozla gündeme gelmişti.

Fours Seasons Oteli bahçesinde bulunan Hayyatin-i Hassa Camii içerisinde çektiği müstehcen pozla tüm kesimlerin tepkisini çeken ve hakkında soruşturma da başlatılan Eda Taşpınar savcılığa giderek ifade vermiş ve uzun süre bu olay gündemden düşmemişti. Tüm eleştirilere aldırış etmeyen Taşpınar dünyayı gezmeye devam ediyor. Bir süredir dünyayı gezen Taşpınar Yunanistan'ın turistik adalarından olan Mykonos'da ortaya çıktı. Mykonos'daki pozlarını takipçileri ile paylaşan Eda Taşpınar'a takipçileri tarafından esprili yorumlar yağdı. Four Seasons Oteli bahçesinde bulunan camide müstehcen poz vererek bir çok kesimin tepkisini çeken Taşpınar'ın Mykonos pozlarına espirili yorumlar güldürdü. Takipçileri Taşpınar'ın pozuna Türk tesislerinin aşırı fiyat politikasından dolayı Yunan adalarına giden Türk turistlere atfen "Sonunda Eda da pahalılıktan kaçarak yunan adalarına sığındı" yorumları yapıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Eda Taşpınar da Yunan adalarına kaçtı - Son Dakika

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