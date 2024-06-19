Edirne'de tava ciğercilerde uzun kuyruklar oluştu - Son Dakika
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Genel

Edirne'de tava ciğercilerde uzun kuyruklar oluştu

Edirne'de Kurban Bayramı tatilinde tonlarca tava ciğer tüketildi. Ziyaretçiler, ciğercilerde uzun kuyruklar oluşturdu. Turistler, Edirne'ye gelip tava ciğerin tadına bakmadan ayrılmak istemedi.

19.06.2024 08:53
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Edirne'de tava ciğercilerde uzun kuyruklar oluştu

EDİRNE - Kurban Bayramı tatilinde çok sayıda ziyaretçinin akınına uğrayan Edirne'de, tonlarca tava ciğer tüketildi. Kentin vazgeçilmez lezzeti tava ciğerin tadına bakmak isteyen ziyaretçiler, ciğercilerde uzun kuyruklar oluşturdu.

Tarih ve turizm kenti Edirne'de, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yoğunluk yaşandı. Sabahın erken saatlerinde Edirne'ye akın eden turistler, ziyaretlerinin ardından kentin meşhur lezzeti tava ciğer yemek için soluğu restoranlarda aldı. Vatandaşlar, restoranların önünde onlarca metre uzunluğundaki sıranın kendilerine gelmesini bekledi.

"Ciğerciler yetişmekte zorlandı"

Bayram tatilinde binlerce kişinin öğle ve akşam yemeklerinde tercihi tava ciğer oldu. Yoğunluğun had safhaya ulaştığı anlarda ciğerciler, zaman zaman müşterilerine yetişmekte zorlandı.

Eşsiz lezzetin tadına bakmadan kentten ayrılmadılar

Edirne'ye tarihi ve turistik mekanları gezmek için geldiklerini söyleyen ziyaretçiler, kentin meşhur lezzeti tava ciğerin tadına bakmadan Edirne'den ayrılmak istemediklerini belirtti.

Kaynak: İHA

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