Elazığ'da fener alayı renkli görüntüler oluşturdu
ELAZIĞ - Elazığ'da Cumhuriyet'in 101. yıl kutlamaları çerçevesinde düzenlenen fener alayı renkli görüntülere sahne oldu.
Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü, ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da coşkuyla kutlanıyor. Gün içerisinde çeşitli etkinlikler yapılırken akşam ise fener alayı yürüyüşü düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi Meydan'ında başlayan yürüyüş, marşlar söylenerek Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüş renkli görüntüler oluşturdu.
Yürüyüşe, Vali Numan Hatipoğlu, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, STK temsilcileri, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Son Dakika › Genel › Elazığ'da Cumhuriyet'in 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?