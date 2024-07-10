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Elazığ'da parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir şahsın parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, yüzüğü parmağında sıkışan şahıs, bir süre kendi çıkarmaya çalıştı fakat başarılı olamadı. Bunun üzerine şahıs, Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne başvurdu. Ekipler, parmağa sıkışan yüzüğü keserek çıkarttı. Yüzüğün çıkarılmasından sonra şahıs, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.