Elektrikli çitleri aşarak kovalarını parçalayan ayıya 'Helal olsun' dedi - Son Dakika
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Genel

Elektrikli çitleri aşarak kovalarını parçalayan ayıya 'Helal olsun' dedi

Artvin'in Borçka ilçesinde Kenan Merttürk'e ait arı kovanlarını ayı parçaladı. Merttürk, elektrikli çit dahil aldığı tüm önlemlere rağmen kovanlarını parçalayan ayıya 'Helal olsun' diyerek ayı saldırılarına karşı çaresizliğini anlattı. Ayıların kovanlarına saldırmasına alışan Merttürk, ayıya yediği ballar için 'Helal olsun' dedi. Ancak bu durum Merttürk'e maddi olarak büyük zararlar verdiğini ifade etti.

27.05.2024 20:49
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Elektrikli çitleri aşarak kovalarını parçalayan ayıya 'Helal olsun' dedi

ARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesinde Kenan Merttürk'e ait arı kovanlarını ayı parçaladı. Merttürk, elektrikli çit dahil aldığı tüm önlemlere rağmen kovanlarını parçalayan ayıya "Helal olsun" diyerek ayı saldırılarına karşı çaresizliğini anlattı.

Artvin'in Borçka ilçesinde yaşayan Kenan Merttürk kestane balı üretimi gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz yıl ilçeye bağlı Düzköy köyünde bulunan kovanlarına ayı saldırmıştı. Merttürk, bu sefer bütün önlemini alarak arı kovanlarını aynı bölgeye yerleştirdi. Ayı, bu seferde elektrikli çitleri de geçerek kovanları parçalayarak balları yedi. Sabah saatlerinde bölgeye giden Merttürk, 25 kovanının da yine ayı tarafından parçalandığı ile karşılaştı. Ayıların kovanlarına saldırmasına alışan Merttürk, ayıya yediği ballar için "Helal olsun" dedi.

Daha önceleri de toplamda 4 kez kovanlarına ayının saldırdığını belirten Merttürk, 300 bin TL gibi bir zararının olduğunu ifade etti.

"Benim en iyi müşterim ayı oldu"

Kendisinin en iyi müşterisinin artık ayı olduğunu belirten Kenan Merttürk, "Burada kestane balı üretimi gerçekleştiriyorum ama nedense bu ayı benim peşimi bırakmıyor. Kaç sefer arılarımı yedi. Yukarı götürüyorum oraya geliyor. Buraya getirdim. Burada da peşimi bırakmadı. Sadece ben arıcılık yapmıyorum. Diğer arkadaşlara da gitmiyor. Ayı oğlu ayı bana kafayı taktı. Kestanenin açacağı tam dönemi ama maalesef bize saldırdı. Önlemimizi de aldık. Elektrikli çit çektik. Yanan sönen lambalarımız var. Hiçbir şekilde olmuyor. Benim balı herhalde çok sevdi. Benim en iyi müşterim ayı oldu. Beni bırakmıyor. 25 tane kovan bu seneki kaybım. Önceki seneleri saymıyorum. Kovan başı normalde bugün en az 15-20 kilo çıkardı. Ayı da nasibini alacak. O da alacağını aldı. Benim 4. kere kovanlarıma saldırıyorlar. Bu dördüncü oldu. Bugün benim maddi olarak en az 300 bin TL zararım var. Bu hayvana bir şey yapmıyoruz. İyi önlem alıyoruz. Onu da nasıl çözüyorsa en zaaf noktayı bulup bir şey yapıyor. Kaç kere önlem aldım. Elektrikli çite çarpılmış ama dışarı koşacağına içeri doğru koşmuş. Ben bundan vazgeçmiyorum. Bu arıyı seviyorum. Yine devam edeceğiz. Bu yöre arıcılığa uygun ama ayı konusunda daha iyi önlem almamız gerekiyor. Akıllı bir hayvan. Ona karşı bir şey üretiyorsun oda kendine göre bir şey üretiyor. Yedi, 'Helal olsun' diyeyim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Elektrikli çitleri aşarak kovalarını parçalayan ayıya 'Helal olsun' dedi - Son Dakika

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