Emekli Sanatçı Minyatür Eserler Yapıyor

Emekli devlet memuru hoşuna giden her objenin minyatürünü yapıyor

AFYONKARAHİSAR - Emekli olduktan sonra maket ve minyatür eserler yapmaya başlayan 59 yaşındaki sanatçının yaptığı eserler görenleri hayran bırakırken, Hasan Şenyiğit isimli sanatçı gördüğü ve hoşuna giden bir çok objenin minyatürünü yapıyor.

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Yaşayan Miras Festivali'ne katılan maket ve minyatür sanatçısı Hasan Şenyiğit eserleri ile katılımcıların ilgi odağı oldu. Şenyiğit, köy evleri ile birlikte eski dönemlerdeki okulların sınıflarını, öküz arabaları gibi bir çok objeyi minyatür olarak yapabiliyor. Sanatını İhlas Haber Ajansı muhabirine anlatan Şenyiğit, eserlere olan ilgiden memnun olduğunu ifade etti. Şenyiğit, "Bu sanata emekli olduktan sonra başladım. Bu kadar iyi yapabildiğimi de bilmiyordum. Gördüğümüzü ve eskiden yaşadığım ortamlardaki objeleri yapıyorum. Kısacası hatırladıklarımı yapıyorum. Belli bir ölçek kullanmıyorum, kendim ölçeklendiriyorum. Maketler büyüklüğü ve detayına göre 15 gün ile bir ay sürüyor" diye konuştu.