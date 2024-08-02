Emre Aydın Büyükçekmece Belediyesi Kültür ve Sanat Festivali'nde Sahne Aldı - Son Dakika
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Genel

Emre Aydın Büyükçekmece Belediyesi Kültür ve Sanat Festivali'nde Sahne Aldı

Sevilen sanatçı Emre Aydın, 25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde binlerce hayranına unutulmayacak bir gece yaşattı. Büyükçekmece Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen festival, 75 ülkeden bin 200 sanat elçisinin katılımıyla devam ediyor.

02.08.2024 22:23
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Büyükçekmece Belediyesi Kültür ve Sanat Festivali'nde Emre Aydın sahne aldı

İSTANBUL - 25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde sahne alan sevilen sanatçı Emre Aydın, binlerce hayranına unutulmayacak bir gece yaşattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Büyükçekmece Belediyesi işbirliğiyle bu yıl 25'incisi gerçekleştirilen Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali 75 ülkeden bin 200 sanat elçisinin katılımıyla gerçekleşiyor. 25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali tüm hızıyla devam ederken, düzenlenen halk konserlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Festivalde Emre Aydın sahne aldı

Kültür ve sanat anlamında birbirinden renkli etkinliklere sahne olan festival, bu yıl da İstanbullulardan yoğun ilgi görüyor. Halk konserleri ile de dikkat çeken festivalde bu kez sevilen sanatçı Emre Aydın sahne aldı. Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro'da binlerce hayranıyla buluşan Emre Aydın, sevilen şarkılarını zaman zaman hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

Amfi tiyatro kısa sürede doldu

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren konser, festivalin coşkusunu zirveye taşıdı. Amfi tiyatronun 5 bin kişilik kapasitesi dolunca binlerce kişi, Emre Aydın'ı Kültürpark'a kurulan dev ekranlardan izledi. Sahnedeki led ekranlardan dışardaki kalabalığı gören Emre Aydın şaşkınlığını gizleyemedi. Konser sonunda Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Emre Aydın'a teşekkür etti. Başkan Akgün ve Büyükçekmece Belediyesi Sanat Danışmanı Suat Suna sevilen sanatçıya günün anısına plaket takdim ettiler.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Emre Aydın Büyükçekmece Belediyesi Kültür ve Sanat Festivali'nde Sahne Aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emre Aydın Büyükçekmece Belediyesi Kültür ve Sanat Festivali'nde Sahne Aldı - Son Dakika
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