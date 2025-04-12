En Büyük Zirai Don Olayı Yaşandı

Bakan Yumaklı: "Tarihimizin en büyük zirai don olaylarından birini yaşadık"

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Yer yer sıcaklığın-15 dereceye düştüğü son 3 günde, bazı bölgelerde son 30 yılın en düşük sıcaklık değerleri kaydedildi. Bu olumsuz hava koşulları sonucu, maalesef 2014'te yaşanan büyük zirai don olayından sonra tarihimizin en büyük zirai don olaylarından birini yaşadık" ifadesini kullandı.

10-11-12 Nisan tarihlerinde hava sıcaklıklarındaki ani düşüşler sonucu Türkiye; don, kar yağışı ve dolu gibi olaylar ile karşı karşıya kaldı.

"Tarihimizin en büyük zirai don olaylarından birini yaşadık"

Duruma ilişkin açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Yer yer sıcaklığın -15 dereceye düştüğü son 3 günde, bazı bölgelerde son 30 yılın en düşük sıcaklık değerleri kaydedildi. Bu olumsuz hava koşulları sonucu, maalesef 2014'te yaşanan büyük zirai don olayından sonra tarihimizin en büyük zirai don olaylarından birini yaşadık" ifadelerini kullandı.

"7/24 sahada ve üreticimizin yanındayız"

Tüm üreticilere geçmiş olsun dileğinde bulunan Bakan Yumaklı, "Bakanlık olarak günlerdir olumsuz etkiyi en aza indirmek için 7/24 sahada ve üreticimizin yanındayız. Bütün ekiplerimiz tespit çalışmalarını sürdürüyor. Don ve doludan etkilenen üreticilerimiz; Tarım ve Orman il/ilçe müdürlüklerimize, sigortalı üreticilerimiz de ALO TARSİM 172 ihbar hattına ve acentelerine hasar ihbarında bulunabilirler" ifadelerine yer verdi.