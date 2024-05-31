Engelli çocuklar ve aileleri Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Genel

Engelli çocuklar ve aileleri Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni ziyaret etti

Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerinde eğitim alan engelli çocuklar ve aileleri, Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni ziyaret etti. Müzede mumyalanmış balıkları yakından görme imkanı bulan çocuklar, gönüllerince bir gün yaşadı. Müzeye gelen çocuklar, meşale, konfeti ve sazlarla karşılandı. Aileleriyle birlikte müzede mumyalanmış balıkları yakından görme imkanı bulan çocuklar, tavşanları ve ördekleri de elleriyle besledi. Ziyaret sonrasında Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Kurucusu Balıkçı Kenan Balcı tarafından çocuklara ve ailelerine balık ekmek ikram edildi.

31.05.2024 00:32
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Engelli çocuklar ve aileleri Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni ziyaret etti

İSTANBUL - Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerinde eğitim alan engelli çocuklar ve aileleri, Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni ziyaret etti. Müzede mumyalanmış balıkları yakından görme imkanı bulan çocuklar, gönüllerince bir gün yaşadı.

Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerinde eğitim alan engelli çocuklar ve aileleri yüzlerce çeşit mumyalanmış balığın bulunduğu Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni ziyaret etti. Müzeye gelen çocuklar, meşale, konfeti ve sazlarla karşılandı. Çocuklar, sazla çalan şarkılara oynayarak eşlik etti. Aileleriyle birlikte müzede mumyalanmış balıkları yakından görme imkanı bulan çocuklar, tavşanları ve ördekleri de elleriyle besledi. Ziyaret sonrasında Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Kurucusu Balıkçı Kenan Balcı tarafından çocuklara ve ailelerine balık ekmek ikram edildi.

"Balıklardan, denizden ders aldılar"

Engelli çocukları Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nde misafir eden Kenan Balcı, " Özel kardeşlerimizin günü. Hava günlük güneşlik ortam çok güzel. Kardeşlerimiz çok güzel. Kardeşlerimizi çok seviyorum. Herkes sevsin. Her şey feda olsun. Haftasında anormal bir yoğunluk olduğu için bugüne ağırladık. Minik dostlarımızın evde kahvaltısını yaptırdılar. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni gezdiler. Balıklardan, denizden ders aldılar. Çok hoşlarına gitti. Onlara hoş geldin partisi de yaptık. Herkes eğlendi, coştu. Değerli hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Bu değerlerimize gönül verdikleri için, gönülden sarıldıkları için emeği geçen tüm kardeşlerimize çok teşekkür ederim" dedi.

"Çocuklarımızın burada mutlu olması, bizi de çok mutlu etti"

Çocukların Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nde mutlu vakit geçirdiklerini ifade eden vakıf sorumlusu Meliha Akyıldız, "Bugün özel çocuklarımızla burada buluşmaktan çok mutluyuz. Sağ olsunlar bizi ağırladılar. Çocuklarımız hem burayı ziyaret etti hem de balık yiyecekler. Bu organizasyonu düzenleyen herkese çok teşekkür ederim. Çocuklarımız çok mutlular. Hepsi birbirinden değerli özel çocuklarımız. Onların bugün burada olması bizi de çok mutlu etti" diye konuştu.

"Burada çok mutlu olduk"

Ziyarete gelen çocuklardan Esma Saygılı, "Burada mutlu olduk. Şarkılar söyledik. Mumyalanmış balıkları gördük daha önce görmemiştim, çok şaşırdım. Arkadaşlarıma da anlatacağım" şeklinde konuştu.

"Böyle bir imkan sundukları için çok teşekkür ederim"

Çocuğu ile beraber ziyarete gelen anne Nazlı Çalışkan, " Çok teşekkür ederim bize böyle bir imkan sundukları için. Çocuklar için de değişiklik oluyor, bizim için de değişiklik oluyor. Bütün gün evde çocuklarla oluyoruz burası bizim içinde değişik oldu. Farklı oldu bizim için" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Engelli çocuklar ve aileleri Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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