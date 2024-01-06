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Erciyes'te kayakçılar pistleri dolduruyor - Son Dakika
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Erciyes'te kayakçılar pistleri dolduruyor

Türkiye'nin önemli kış merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde sezonun açılmasıyla birlikte kayakçılar pistleri dolduruyor. Hem yerli hem de yabancı turistler, Erciyes'in temiz havasının ve manzarasının tadını çıkarırken kış sporlarını da yapma fırsatı buluyor. Erciyes'e hava almaya gelen bir ziyaretçi, burada eğlendiklerini ve herkesi bu güzel mekana davet ettiğini söyledi.

Erciyes\'te kayakçılar pistleri dolduruyor
06.01.2024 - 23:02,
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Erciyes'te pistler doluyor

KAYSERİ - Türkiye'de kış turizminin önemli merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde kayakçılar pistleri dolduruyor.

Türkiye'nin önemli kış merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde sezonun açıldığı Tekir Kapı'da kayakçılar pistleri boş bırakmıyor. Hem yerli hem de yabancı turistler yoğun ilgi gösterdikleri Erciyes Kayak Merkezi'nde kış sporlarını yaparken, diğer yandan da Erciyes'in temiz havasının ve manzarasının tadını çıkarıyor.

Ailesi ile birlikte Erciyes'e hava almaya geldiğini söyleyen Necmiye Dursun, "Ben Kayseriliyim. Karın yağmasını biz iple çekiyoruz. Yaz bitsin, kar yağsın ve biz Erciyes'e gelelim diye iple çekiyoruz. Burada nefes alıyoruz. Erciyes'e de sürekli geliyoruz. Çok eğleniyoruz burada. Kayak da yapıyorum ben, bugün hazırlanmadım ama yapıyoruz. Bütün halkımızı da buraya davet ediyorum. Buraya herkesi bekliyoruz. Kayserimizi ve Erciyes'imizi tanısınlar" dedi.

Kaynak: İHA
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