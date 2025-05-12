Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, PKK'nın silah bırakmasını değerlendirdi: "Eren'ler şehit edilmesin, hiçbir Ayşe anne ağlamasın diye onay veririm" - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, PKK'nın silah bırakmasını değerlendirdi: "Eren'ler şehit edilmesin, hiçbir Ayşe anne ağlamasın diye onay veririm"

Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, PKK'nın silah bırakmasını değerlendirdi: "Eren'ler şehit edilmesin, hiçbir Ayşe anne ağlamasın diye onay veririm" Trabzon'un Maçka ilçesinde terör örgütü mensupları tarafından 11 Ağustos 2017 tarihinde evinin önünde teröristlerce şehit edilen 15 yaşındaki...

12.05.2025 18:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, PKK'nın silah bırakmasını değerlendirdi: "Eren'ler şehit edilmesin, hiçbir Ayşe anne ağlamasın diye onay veririm"

TRABZON - Trabzon'un Maçka ilçesinde terör örgütü mensupları tarafından 11 Ağustos 2017 tarihinde evinin önünde teröristlerce şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, PKK'nın fesih kararını duyurmasını değerlendirdi. Ayşe Bülbül, "PKK silah bırakacaksa daha şehitlerimiz olmayacaksa, Eren'ler daha şehit edilmeyecekse şehit annesi olarak bu işe onay veririz" dedi.

Trabzon'un Maçka ilçesi Köprüyanı Mahallesi'nde 11 Ağustos 2017 tarihinde terör örgütü mensuplarının hırsızlık için girdiği evlerini güvenlik güçlerine göstermek için giderken açılan ateş sonucu Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, PKK'nın fesih kararını duyurmasını değerlendirdi. "PKK silah bırakacaksa daha şehitlerimiz olmayacaksa, Eren'ler daha şehit edilmeyecekse şehit annesi olarak bu işe onay veririz" diyen Ayşe Bülbül, "Bir şehit ailesi olarak devletimiz, milletimiz ne yaparsa biz o yolda yürümek zorundayız. Bizim evlatlarımız şehit edildi yanımızdan ayrıldı. Benim 13 tane evladım vardı ama ben evlatlarımız gecekonduda büyütürken hiçbirinin kokusuna doyamadım. Evlatlarım kokularına hasretim. Bilsem böyle olacağını önümden hiç ayırmazdım. PKK silah bırakacaksa daha şehitlerimiz olmayacaksa, Eren'ler daha şehit edilmeyecekse şehit annesi olarak bu işe onay veririz. Daha kimse ağlamasın. Benim hiçbir şey yıkamazdı. Eren'in acısı beni bitirdi. Eren'ler şehit edilmesin, hiçbir Ayşe anne ağlamasın diye onay veririm. Daha şehit olmayacak diyerek bize gözdağı verirlerse ne olacak. Eğer bunlar tamamen silah bırakacaksa bizde onay verelim" şeklinde konuştu.

"Eren'ler, Ahmet'ler, Mehmet'ler şehit edilmesin"

PKK'nın silah bırakacağına inanmadığını belirten Ayşe Bülbül, "Yıllar önce bıraksaydılar. Hiçbir şehit olmasaydı. Eren'in ne suçu günahı vardı. Hiçbir anne ağlamasın, hiçbir baba gözyaşı dökmesin. Bunlar canı gönülden silah bırakıp bizimle birlik olursalar tabi ki şehit annesi olarak onay veririm. Eğer boşluğa düşürüp evet biz silah bırakıyoruz deyip te devam ederseler o zaman ne olacak. Bu sorunun cevabını kime soracağız. Bunların arkasında duranlar kolay kolayına silah bırakmazlar. Şehitlerimizi, şehit etmekten vazgeçmezler. Eren'in bedeninde 17 tane kurşun vardı. Ne suçu, günahı vardı. Bunların bırakacağına inanmıyorum. Bırakıyoruz diyecekler bize gözdağı verecekler yine bırakmayacaklar. Ben gözümün nurunu kaybettim. Bunların kalleşliğine akıl ermez. Ben bırakacaklarını ummuyorum. Bıraksınlar Eren'ler, Ahmet'ler, Mehmet'ler şehit edilmesin. Madem bırakacaklar Diyarbakır'daki annelerin evlatlarını niye göndermediler. Ben evlatlarımın birisini şehit verdim hepsini vermeye hazırım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Eren Bülbül, Politika, Trabzon, Genel, Terör, PKK, Son Dakika

Son Dakika Genel Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, PKK'nın silah bırakmasını değerlendirdi: 'Eren'ler şehit edilmesin, hiçbir Ayşe anne ağlamasın diye onay veririm' - Son Dakika

Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz
Netanyahu, 2 yıl içinde 10 binin üzerinde Ultra Ortodoks Yahudi’nin askere alınmasına karar verdi Netanyahu, 2 yıl içinde 10 binin üzerinde Ultra Ortodoks Yahudi'nin askere alınmasına karar verdi
Trump’ın hedefi göçmenler ABD mahkemelerine ateş püskürdü Trump'ın hedefi göçmenler! ABD mahkemelerine ateş püskürdü
Erzurum Valisi Çiftçi’den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan: Birkaç gün içerisinde kongre kararları açıklanacak DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan: Birkaç gün içerisinde kongre kararları açıklanacak
Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı
Kayseri’den Şanlıurfa’ya geziye giden 14 lise öğrencisi zehirlendi Kayseri'den Şanlıurfa'ya geziye giden 14 lise öğrencisi zehirlendi
Kurşun yağmuruna tutulan otomobil kaza yaparak durabildi Kurşun yağmuruna tutulan otomobil kaza yaparak durabildi
Ankara’da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti Ankara'da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti
Trump’tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname Trump'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı

21:00
Bahçeli’ye dikkat çeken hediye Tüm liderleri mat etti
Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti
20:43
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
19:01
PKK’nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
16:51
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK’nın silah bırakmasına karşı
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı
16:15
PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak Ankara kulislerinden Birleşmiş Milletler iddiasına net yanıt
PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? Ankara kulislerinden Birleşmiş Milletler iddiasına net yanıt
09:07
Tarihi gün PKK kendini feshetti, silah bıraktı
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı
09:06
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
09:02
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
08:44
Mehmet Yalçınkaya’nın restoranında fiyatlar ortaya çıktı, sosyal medya karıştı
Mehmet Yalçınkaya'nın restoranında fiyatlar ortaya çıktı, sosyal medya karıştı
08:34
Transferde ilk bombayı patlatıyorlar 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor
Transferde ilk bombayı patlatıyorlar! 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor
08:33
Altında ibre tersine döndü Yatırımcılar şaşkın
Altında ibre tersine döndü! Yatırımcılar şaşkın
08:15
Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler
Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler
08:09
O Ses Türkiye’de final heyecanı Şampiyon belli oldu
O Ses Türkiye'de final heyecanı! Şampiyon belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2025 21:48:11. #7.13#
SON DAKİKA: Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, PKK'nın silah bırakmasını değerlendirdi: "Eren'ler şehit edilmesin, hiçbir Ayşe anne ağlamasın diye onay veririm" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.