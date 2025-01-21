Erzurum\'da Donmuş Havuzda Paten Keyfi

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Donmuş havuzda paten keyfi

ERZURUM - Erzurum'da yüzeyi yaklaşık 35 santimetre buz tutan havuzda paten yapan gençler, gönüllerince eğlendiler, açık havada farklı bir deneyim yaşadılar.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Olimpiyat Parkı'nda yaz aylarında piknikçiler tarafından etrafı ilgi odağı olan devasa süs havuzu, kış aylarında paten tutkunlarının kaydığı bir mekan haline geldi. Yüzeyi yaklaşık 35 santimetre buzla kaplanan havuzda düzenleme yapılarak paten öğrenmek isteyenlere imkan sunuluyor.

Patenle kaymasını bilenlere açık hava ve geniş alanda farklı deneyimler sunduklarını, paten kaymayı öğrenmek isteyenlere de ders verildiğini anlatan Antrenör Yusuf Delibaş, "Burası özellikle açık havada çok güzel oluyor. Kış ayı boyunca çalışmalarımız ve eğitimlerimiz sürüyor. Paten tutkunlarını ve bu güzellikleri yaşamak isteyenleri buraya davet ediyoruz" dedi.

Erzurum'da buz tutan havuzda patenle açık havada kayanların yanında buz hokeyi antrenmanı yapan sporculara rastlamak mümkün.