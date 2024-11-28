Erzurum'da Yoğun Kar Yağışı, Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

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Bir yanda kartpostallık kar manzarası, bir yanda kar temizliği

ERZURUM - Erzurum'un genelini etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz şekilde etkilemeyi sürdürüyor.

Erzurum'a bağlı Oltu ilçesinde belediye ekipleri, ilçede etkili olan yoğun kar yağışının ardından karla mücadele çalışmalarına hız verdi. Oltu Belediyesi karla mücadele ekipleri, iş makineleri ile ilçe merkezindeki karları temizlemeye başladı. Ancak, kar yağışının yoğunluğu nedeniyle ekipler, ilçe merkezindeki kar temizliğini yeterli seviyede yapılamıyor.

Ara sokaklara girilemiyor

Oltu Belediyesi karla mücadele ekipleri, büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürürken, önceliklerini ana arter yollarına trafiğe açık tutmaya çalışıyor. Ancak mahalle aralarındaki yollar, kar nedeniyle üç gündür açılamadı. Bu durum, özellikle mahalle sakinlerinin tepkisini çekiyor. Vatandaşlar, yollarının hala açılmadığını belirterek, zor bir ulaşım süreci yaşadıklarını ifade ediyor. Mahalle sakinlerinden bazıları, son yıllarda bu kadar yoğun kar yağışının yaşanmadığını dile getirdi. Bir vatandaş, "30 yıl önce bu kadar kar yağmıştı ama kasım ayında hiç bu kadar kar yağmamıştı," diyerek, karın alışılmadık derecede erken ve yoğun bir şekilde yağdığını belirtti.

"Oltu Oltu olalı böyle kar görmedi"

Oltu esnaflarından Ufuk Türkel de benzer bir yorumda bulunarak, "Bu kadar kar, 30 yıl önce yağmıştı; bir de şimdi yağdı" diyerek bölgedeki kar yağışının tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Oltu Belediyesi, kar temizliği çalışmalarının aralıksız devam edeceğini ve öncelikli olarak ulaşımın en yoğun olduğu yolların temizlendiğini belirterek, mahalle aralarındaki kar temizliği için de kısa süre içerisinde çalışmalara başlanacağı bilgisini verdi.