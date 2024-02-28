Genel

Esenler Belediyesi'nden, Dünya Ressamlar Günü'ne özel etkinlik

İSTANBUL - Esenler Belediyesi, Dünya Ressamlar Günü'ne özel bir dizi etkinliğe ev sahipliği yaptı. ESEV resim atölyesi öğrencilerinin eserlerinden oluşan sergi, sanatseverlerin ilgisine sunuldu. Sergiden elde edilecek gelir ise Gazze ve deprem bölgelerine bağışlanacak.

Esenler Belediyesi, 27 Şubat Dünya Ressamlar Günü'nde "Geçmişten Günümüze Türk Resim Sanatı" adlı müzikli söyleşi ile bugüne özel bir sergiye ev sahipliği yaptı. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen söyleşi, Esenler Belediyesi Sanat Evi Genel Sanat Yönetmeni Abdülbaki Kömür ve sanatçı Bünyamin Kara'nın katılımıyla gerçekleşti. Sultan Abdülaziz'in bestelerinin icra edileceği söyleşide, geçmişten günümüze tüm dünya sanatlarında olduğu gibi her dönemde etkili rol oynayan Türk resim sanatının gelişimi ele alındı. Ardından ESEV resim atölyesi öğrencilerinin 100'e yakın eserlerinden oluşan "Yıkım-Yaşam-Soykırım" temalı sergi meraklıların ilgisine sunuldu. Sergiden elde edilen gelir, deprem bölgelerine ve Gazze'ye bağışlanacak.

Sanatçı Bünyamin Kara "Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin sanatla uğraşıyorsanız, resim, müzik ve mimarlık sizi bekleyen yol var. Bir batı sanatını takip edeceksiniz çok güçlü bir gelenek var. İki geleneksel sanatları da takip edeceksiniz. Çünkü batı sanatlarını ve geleneksel sanatları bilmeniz gerekiyor. Sanatçıların kişisel çabası da önemli eğitim sistemi de buna destek vermeli. Bu sanatı besleyip geliştirmemiz gerekiyor. Onları güncellememiz. Bunlardan yeni bir şey ortaya çıkarmamız gerekiyor. Buda iki yönlü eğitim almakla yönlü dengeli bir şekilde yeni bir ürün ortaya koymamız gerekiyor" dedi.