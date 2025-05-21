Esenler'de Aile Bilim Şenliği düzenlendi

İSTANBUL - Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen Aile Bilim Şenliğine aileleriyle katılan çocuklar; farklı atölye çalışmaları ve bilim gösterileriyle hem öğrendi hem eğlendi.

Esenler Belediyesi tarafından Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim Parkı'nda Aile Bilim Şenliği düzenlendi. 7-14 yaş arası çocuklara yönelik düzenlenen şenlikte çocuklar çeşitli deneyler yaptı. Çocuklar, uzman atölye liderleri tarafından deneysel gözlemler, güneş enerji sistemleri, uzay çalışmaları, sanat ve artırılmış gerçeklik uygulamaları gibi birçok farklı alanlarda atölye çalışmaları gerçekleştirdi. Etkinliğe katılan çocuklar, yaptıkları etkinler sayesinde hem öğrendi, hem de eğlendi.

"Biz belediyenin hizmetlerinden çok memnunuz"

Etkinliğe çocuğu ile birlikte katılan Çiğdem Karaçıl, "Biz belediyenin hizmetlerinden çok memnunuz. Şuan burada Aile Bilim Şenliği var. Çocuklarımızla birlikte geldik. Şuan boyama yaptık çocuğumuzla, gezegenleri boyuyoruz. Birçok etkinlik oluyor. Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bu konulara aile ve çocuğa önem veriyor. Bir sürü etkinliklerden faydalanıyoruz. Bu konuda çok hassasiyeti var" dedi.

"Bu etkinliklerin devamını istiyoruz"

Şenliği çocuğuyla gelen Mustafa Kanman, "Belediye bu organizasyonu yaptığı için teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın gelişmesi, öğrenmesi için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bu etkinliklerin devamını istiyoruz. Çocuklarımızın daha iyi öğrenmelerini istiyoruz. Biz de eşlik etmek için geldik. Çocuklarımızın yanındayız" diye konuştu.