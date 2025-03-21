Esenyurt Başkan Vekili Aksoy, Belediye Personeliyle İftar Sofrasında Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Esenyurt Başkan Vekili Aksoy, Belediye Personeliyle İftar Sofrasında Bir Araya Geldi

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Ramazan ayının 20. gününde belediye personeliyle birlikte iftar yemeği düzenledi. Etkinlikte Aksoy, Esenyurt için merkezi hükümetle birlikte kalkınma hamlesi yapılacağını belirtti.

21.03.2025 15:51
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Esenyurt Başkan Vekili Aksoy Belediye personelleriyle iftarda buluştu

İSTANBUL - Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, belediye personelleriyle iftar sofrasında buluştu.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Ramazan ayının 20. gününde iftarını belediye personelleriyle birlikte açtı. Esenyurt Nikah Sarayı'nda gerçekleştirilen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve ardından dualar edilerek oruçlar açıldı.

"Devletimiz tüm imkanlarını Esenyurt için seferber ediyor"

İftar programında konuşan Başkan Vekili Aksoy, "Değerli mesai arkadaşlarım, Ramazan-ı Şerif'in bu bereketli iftar sofrasında sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Yaklaşık 5 aya yakın bir süredir birlikte mesai harcıyoruz. Geldiğimiz noktada yer tahsisini yaptığımız ağız ve diş hastanesi projesi Cumhurbaşkanlığı yatırım programına alınarak proje çalışmaları başladı. Merkezi hükümetin elindeki tüm imkanları Esenyurt için seferber ediyor. Tıkanan bu sistemi aşabilmemiz için devletle ve merkezi hükümetle birlikte bir kalkınma hamlesine geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Hizmetlerimizi halkla buluşturacağız"

Esenyurt'a sanayi şehri kimliğine yakışan bir belediyecilik anlayışıyla hizmet edeceklerini belirten Aksoy, "Bayramdan sonra her ay bir açılış yaparak hizmetlerimizi vatandaşlarla buluşturacağız. İnşallah Esenyurt'taki hayat kalitesini bir adım daha yukarıya çıkartmaya çalışacağız. Başkanlığa ait yaklaşık 6 tane yeri öğrencilerimizle ve kursiyerlerimizle buluşturuyoruz. Sizlerle beraber bu kutlu davada, birlik beraberlik içerisinde güzel işlere imza atacağız" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Esenyurt Başkan Vekili Aksoy, Belediye Personeliyle İftar Sofrasında Bir Araya Geldi - Son Dakika

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