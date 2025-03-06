Esenyurt Belediye Başkan Vekili Aksoy, Emniyet Mensuplarıyla İftarda Bir Araya Geldi

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Esenyurt Belediye Başkan Vekili Aksoy, emniyet mensuplarıyla iftarda buluştu

İSTANBUL - Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği iftar programına katılarak, emniyet mensuplarına teşekkür etti ve birlik mesajları verdi.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Esenkent Gazi Turgut Aslan Polis Merkezi'nde düzenlenen iftar programına katılarak orucunu emniyet görevlileri ile açtı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından organize edilen programa katılan Başkan Vekili Aksoy, emniyet mensupları ile bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajları verdi. Programda, İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan, İlçe Emniyet Müdür Yardımcıları Mehmet Fatih Akman ve Mehmet Sadık Ulusoy, Polis Merkezi Amiri Başkomiser Enes Tüzer ve Olay Yeri İnceleme Grup Amiri Komiser Aslı Öksüz ve emniyet görevlileri de yer aldı. İftar programında konuşan Başkan Vekili Aksoy, Esenyurt'un güvenliği ve huzuru için özveriyle çalışan polis teşkilatına teşekkür etti. Ayrıca, emniyet mensuplarının zor şartlar altında görev yaparken toplumun huzuru ve güvenliği için gösterdiği fedakarlığın altını çizdi. Aksoy, "Esenyurt'un güvenli ve huzurlu bir ilçe olarak gelişmesinde sizlerin emeği çok büyük. Polis teşkilatımızın her zaman yanındayız ve desteğimizi sürdüreceğiz. Bu iftar programı vesilesiyle sizlerle bir arada olmak bizler için onur verici" diyerek, polis memurlarına teşekkürlerini iletti.

İftar programı, emniyet teşkilatı ve belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un samimi sohbetleriyle son buldu.