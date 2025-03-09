Esenyurt Belediye Başkanı Can Aksoy Sürekli Eğitim Merkezi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Genel

Esenyurt Belediye Başkanı Can Aksoy Sürekli Eğitim Merkezi'ni Ziyaret Etti

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Sürekli Eğitim Merkezi'nde kursiyerlerle bir araya gelerek eğitim hizmetlerinin önemini vurguladı. Merkezin kapsamının genişletileceğini ve daha fazla vatandaşa hizmet vereceklerini açıkladı.

09.03.2025 13:28
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Esenyurt Belediye Başkanı Can Aksoy, Sürekli Eğitim Merkezi kursiyerleri ile bir araya geldi

İSTANBUL - Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Esenyurt Sürekli Eğitim Merkezi'ni ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi. Başkan Aksoy, ziyaret sırasında, Sürekli Eğitim Merkezi'nde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Esenyurt Sürekli Eğitim Merkezi'ni ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi. Merkezde sunulan meslek edindirme, müzik ve sınavlara hazırlık gibi çeşitli kursları gezen Aksoy, eğitime verdikleri desteğin süreceğini belirtti.

Ziyaret sırasında, Sürekli Eğitim Merkezi'nde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Aksoy, kursiyerlerle sohbet ederek, onların talep ve önerilerini dinledi. Eğitim hizmetlerinin Esenyurt halkı için büyük bir fırsat olduğunu vurgulayan Başkan Vekili Aksoy, belediye olarak eğitimi ve gelişimi her zaman desteklemeye devam edeceklerini ifade etti. Sürekli Eğitim Merkezi'nde verilen kursların kapsamının genişletileceği ve daha fazla vatandaşa ulaşılacağı müjdesini de verdi.

"Daha fazla vatandaşa hizmet vereceğiz"

"Kurumsal kapasitemizi daha da güçlendireceğiz"

Esenyurtlu çocukların, gençlerin ve kadınların her zaman yanında olacaklarını belirten Aksoy, "Sürekli Eğitim Merkezimizin faaliyetlerini daha verimli ve etkili hale getiriyoruz. Yeni kurs taleplerini aldık. Kurumsal kapasitemizi daha da güçlendireceğiz ve merkezlerimizde daha fazla vatandaşa hizmet vereceğiz" diye konuştu

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Esenyurt Belediye Başkanı Can Aksoy Sürekli Eğitim Merkezi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt Belediye Başkanı Can Aksoy Sürekli Eğitim Merkezi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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