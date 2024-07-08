Esenyurt Belediye Başkanı Özer, evinde yangın çıkan ailenin çağrısını cevapsız bırakmadı - Son Dakika
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Genel

Esenyurt Belediye Başkanı Özer, evinde yangın çıkan ailenin çağrısını cevapsız bırakmadı

Esenyurt'ta evlerinde çıkan yangın sonrası zor durumda kalan aileye yardım eli Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer tarafından uzatıldı. Yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından temizlik ve bakım çalışmaları yapılacak olan daire tamamen yenilenmiş olarak aileye teslim edilecek.

08.07.2024 00:31
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Esenyurt Belediye Başkanı Özer, evinde yangın çıkan ailenin çağrısını cevapsız bırakmadı

İSTANBUL - Esenyurt'ta evlerinde çıkan yangın sonrası zor durumda kalan aileye yardım eli Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer tarafından uzatıldı. Yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından temizlik ve bakım çalışmaları yapılacak olan daire tamamen yenilenmiş olarak aileye teslim edilecek.

Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde bir sitenin 22'nci katındaki bir dairenin elektrik kontağında yaşanan sorun nedeniyle yangın çıktı. Bir anne ile çocuğunun yaşadığı dairenin mutfak bölümü tamamen yandı. Yakınlarının yanına yerleşmek zorunda kalan ailenin yakınları, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'e ulaşarak yardım talebinde bulundu. Başkan Özer, durumu öğrenir öğrenmez yardım talebine karşılık verdi ve Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Ayyıldız'ı görevlendirdi. Aileyi ziyaret eden Ayyıldız, olay yerini inceledi, ihtiyaç ve talepleri dinledi. Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hasar tespit çalışmaları yapılan dairenin temizlenmesi için personel görevlendirildi. Temizlik ve bakım çalışmalarının ardından yapılacak olan beyaz eşya ve mobilya desteği ile daire tamamen yenilenmiş olarak aileye teslim edilecek.

"Ahmet Başkanım arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti"

Yangın sonrası evi küle dönen aile yakını Turan İbiş Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e kendilerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek; "Saat 10.00 sıralarında yangın başlamış. Site yönetiminden arayarak evimde bir yangın çıktığını söylediler. Biz gelene kadar zaten yangına müdahale etmiş ve söndürmüşlerdi. Yardım talebimiz sonrasında ise Ahmet Başkanımız arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Allah herkesten razı olsun. Esenyurt belediyesi yöneticilerine ve çalışanlarına yardım ve destekleri için çok teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İHA

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