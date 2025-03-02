Esenyurt Belediyesi, Binlerce Vatandaşı İftar Sofralarında Buluşturdu

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Esenyurt Belediyesi, binlerce vatandaşı iftar sofralarında bir araya getirdi

İftar çadırı ve mobil aşevleri kuruldu

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, binlerce vatandaşı iftar sofralarında bir araya getirdi. Ramazan'ın ilk günü, Cumhuriyet Meydanı ve hastane önlerinde kurulan sofralarda, Esenyurtlular birlikte oruçlarını açtı.

Esenyurt Belediyesi, Ramazan'ın manevi atmosferini vatandaşlarla paylaşmak ve dayanışma ruhunu yaşatmak amacıyla iftar programı düzenledi. Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan çadırda binlerce kişiye iftar ikramında bulunulurken, mobil aşevleri de ilçenin farklı noktalarındaki vatandaşlara hizmet sundu. İftara yetişemeyen vatandaşlar, mobil aşevlerinden ikram edilen yemeklerle oruçlarını açtı.

İftar programları Ramazan boyunca devam edecek

İlçenin birçok noktasında düzenlenen iftar programları Ramazan ayı boyunca vatandaşları bir araya getirmeye devam edecek. İlk günden büyük ilgi gören iftar sofralarının yanı sıra Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde birbirinden eğlenceli ve bilgilendirici Ramazan etkinlikleri de vatandaşlarla buluşacak. Esenyurtlular etkinlik takvimi ile ilgili detaylı bilgiye belediyenin internet sitesinden veya sosyal medya hesaplarından ulaşabilecek.