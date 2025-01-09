Esenyurt Belediyesi Çağrı Merkezi, 1 Yılda 432 Bin Talebi Çözüme Kavuşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Esenyurt Belediyesi Çağrı Merkezi, 1 Yılda 432 Bin Talebi Çözüme Kavuşturdu

Geniş Video İzle

Esenyurt Belediyesi, 1 yıl içerisinde 432 bin 907 çağrı alarak, vatandaşların taleplerini ortalama 4 saniye içinde cevaplayarak etkili bir iletişim sağladı. Ayrıca, sosyal medya ve Whatsapp üzerinden gelen talepler de hızla karşılık buldu.

09.01.2025 20:51  Güncelleme: 20:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta 1 yılda 432 bin talep çözüme ulaştırıldı

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi Çağrı Merkezi'ni 1 yılda 432 bin 907 kişi aradı. Vatandaşlar ile belediye arasındaki iletişim ağını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen merkez, 4 saniye gibi kısa bir cevaplama süresi ile gelen tüm talepleri çözüme ulaştırdı.

Vatandaşlar ile Esenyurt Belediyesi arasında iletişim ağı olan Çağrı Merkezi, 1 yılda 432 bin 907 çağrıya cevap verdi. Ekipler, vatandaşlardan gelen talepleri ilgili birimlere ileterek çözüm sürecinin sonuna kadar takibini sağladı. Çağrı merkezinin yanı sıra Belediyenin ve Belediye Başkan Vekilinin sosyal medya hesapları ile Whatsapp iletişim hattı üzerinden gelen taleplerde anında sistem üzerinden ilgili birimlere aktarıldı. Kısa sürede çözüme kavuşturulan taleplerle ilgili vatandaşlara bilgilendirmeler de yapıldı.

Ortalama bekleme süresi 4 saniye

Etkili iletişim için diksiyon ve iletişim gibi hizmet içi eğitimler almış, alanında uzman kişilerden oluşan merkezde, talep için belediyeyi arayan vatandaşlara ortalama 4 saniye içerisinde cevap verildi. Bu yönüyle en hızlı ulaşılabilen belediyelerden biri olan Esenyurt Belediyesi, 444 0 411 numaralı çağrı merkezi, 0544 373 69 78 Whatsapp iletişim hattı ve sosyal medya hesapları üzerinden talep almaya devam ediyor.

Kaynak: İHA

Esenyurt Belediyesi, Yerel Haberler, Sosyal Medya, Teknoloji, Esenyurt, Politika, Belediye, Genel, Yaşam, Medya, Son Dakika

Son Dakika Genel Esenyurt Belediyesi Çağrı Merkezi, 1 Yılda 432 Bin Talebi Çözüme Kavuşturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 03:19:31. #1.13#
SON DAKİKA: Esenyurt Belediyesi Çağrı Merkezi, 1 Yılda 432 Bin Talebi Çözüme Kavuşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.