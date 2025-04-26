Esenyurt Belediyesi Depremzedelere Gıda Kolisi Desteği Sağladı

Esenyurt Belediyesi'nden vatandaşlara gıda kolisi desteği

İSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Esenyurt Belediyesi geceyi dışarıda geçirmek zorunda kalan vatandaşlara gıda kolisi desteğinde bulundu.

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Esenyurt Belediyesi tüm birimleriyle harekete geçti. Deprem sonrası vatandaşların yanında olan belediye, Afet Koordinasyon Merkezi aracılığıyla hızlı bir müdahale süreci başlattı. Belediye ekipleri, özellikle geceyi dışarıda geçirmek zorunda kalan vatandaşlara gıda kolisi desteğinde bulundu. Şehrin dört bir yanında yürütülen çalışmalar kapsamında ilk etapta 10 bin kumanya ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Belediye yetkilileri, "Depremden etkilenen komşularımızı bir an bile yalnız bırakmadık. Teknik ekiplerimizle hasar tespit çalışmalarını titizlikle yürütürken, cami, cemevi, afet toplanma alanı ve tesislerimizde konaklayan vatandaşlarımızın da her türlü ihtiyacını karşılamaya çalıştık. Bu gece ise vatandaşlarımıza 10 bin gıda kolisi yardımında bulunduk" açıklamasında bulundu.