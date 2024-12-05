Esenyurt Belediyesi İbadethaneleri Hijyenik Hale Getiriyor

Esenyurt Belediyesi ibadethaneleri dip köşe temizliyor
İSTANBUL - Vatandaşların ibadetlerini daha sağlıklı ve temiz bir ortamda yapabilmesi için çalışan Esenyurt Belediyesi, cami ve cemevlerini dip köşe temizleyerek hijyenik hale getiriyor.
Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, cami ve cemevlerinin temizliğine hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşların ibadetlerini daha temiz ve sağlıklı bir ortamda yapabilmeleri amacıyla çalışan ekipler halıları yıkıyor, camları siliyor, avluları tazyikli suyla yıkayarak toz ve kirden arındırıyor. Kış ayarında artan salgın hastalık riskine karşı da önlemler alan ekipler dezenfekte çalışması yaparak ibadet mekanlarını tamamen hijyenik hale getiriyor.
Belediyenin sağladığı hizmet sayesinde ibadetlerini daha temiz bir ortamda gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, çalışmaları nedeniyle Esenyurt Belediyesi'ne teşekkür etti.
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