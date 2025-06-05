Esenyurt Belediyesi Kurban Bayramı'na Hazır: 7 Noktada Kesim Hizmeti - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi Kurban Bayramı'na Hazır: 7 Noktada Kesim Hizmeti

05.06.2025 13:44
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Esenyurt Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca halk sağlığını korumak ve dini vecibelerin doğru şekilde yerine getirilmesi amacıyla 6 kapalı pazar ve 1 modern kesim alanında hizmet verecek. Kesimler, uzman kasaplar eşliğinde İslami usullere uygun olarak gerçekleştirilecek.

Esenyurt Belediyesi Kurban Bayramı'na hazır: 6 kapalı pazar ve 1 modern kesimhane hizmet verecek

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, Kurban Bayramı süresince vatandaşların dini vecibelerin doğru şekilde yerine getirilmesi hem de halk sağlığının korunması amacıyla çalışmalarını tamamladı. İlçe genelinde 6 kapalı pazar yeri ve 1 modern kesim alanı olmak üzere toplam 7 noktada kurban kesim hizmeti sunulacak.

Kaçak kesimlerin önüne geçmek ve düzenli bir hizmet sağlamak amacıyla belediye ekipleri tarafından titizlikle hazırlanan kesim alanları, bayram namazının hemen ardından hizmete açılacak. Vatandaşlar, bu kesimhanelerden randevu sistemi ile faydalanabilecek. Esenyurt Belediyesi'nin modern kesim alanlarında uzman kasaplar kurbanlıkları İslami usullere uygun şekilde keserken, alanlarda veteriner hekimler, imam, sağlık görevlileri ve temizlik ekipleri de hazır bulunacak. Alanların temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri bayram öncesinde tamamlandı.

Kesimler profesyonel kasaplar eşliğinde yapılacak!

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Esenyurt Belediyesi personeli Feyzullah Güney, "Kurban kesimhanelerimiz bayrama hazır. Şimdiden tüm İslam aleminin bayramını kutluyor, güzel bir bayram geçirmelerini diliyorum. Esenyurt Belediyesi merkez kesimhanesi ve altyapı çalışmaları tamamlanan 6 semt pazarımızda Kurban Bayramı'nın birinci gününde kesimler belediyemiz uhdesinde gerçekleştirilecektir. Bu merkezlerde imamlarımız, profesyonel kasaplarımız ve belediyemizin farklı birimlerinden personel yer alacaktır. Vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri düzenlemeler yapılmış durumda" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Esenyurt Belediyesi Kurban Bayramı'na Hazır: 7 Noktada Kesim Hizmeti - Son Dakika

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