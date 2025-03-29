Esenyurt Belediyesi'nden Bayramda Yaşlı ve Engellilere Ücretsiz Bakım Hizmeti

Esenyurt Belediyesi'nden yaşlı ve engellilere evde kişisel bakım ve kuaför hizmeti

Esenyurt Belediyesi bayram mesaisinde yaşlı ve engellileri unutmadı

İSTANBUL - Esenyurt'ta yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile engelli bireylerin bayram tıraşları ile kişisel bakımları belediye ekipleri tarafından ücretsiz olarak yapıldı.

Esenyurt Belediyesinin bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlara yönelik verdiği 'Evde Kişisel Bakım ve Kuaförlük' hizmetinde bayram mesaisi yaşandı. Belediye ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların evlerine giderek, kişisel bakım ve kuaförlük hizmeti verdi. Profesyonel ekipler tarafından verilen hizmetle vatandaşların saç kesimi, saç yıkama, sakal tıraşı, banyo ve kişisel bakımları titizlikle gerçekleştirildi. Yaşlı ve engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak amacıyla yürütülen bu çalışmayla ailelerinde hayatını kolaylaştırdı. Öte yandan verilen hizmetten memnun kalan vatandaşlar, Esenyurt Belediyesine teşekkürlerini iletti.