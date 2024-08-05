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Esenyurt Belediyesi'nden kreşte eğitim gören çocuklara afet farkındalık eğitimleri

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, ilçedeki kreşlerde eğitim gören çocuklara yönelik 'Afet Farkındalık Eğitimleri' düzenliyor. Oyunlar ve drama etkinlikleri ile uzmanlar tarafından verilen eğitimlerle olası bir afet durumuna karşı çocuklar bilinçlendiriliyor.

Esenyurt Belediyesi, ilçedeki kreşlerde eğitim gören çocuklara yönelik 'Afet Farkındalık Eğitimleri' düzenliyor. Oyunlar ve drama etkinlikleri ile uzmanlar tarafından verilen eğitimlerle olası bir afet durumuna karşı çocuklar bilinçlendiriliyor.

Esenyurt Belediyesi'nin deprem dirençli kent çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda ilçedeki kreşlerde eğitim gören çocuklar deprem, sel, yangın gibi afet durumlarına karşı bilinçlendiriliyor. Alanında uzman öğretmenler tarafından verilen eğitimlerde çocuklar oyunlarla ve yaşlarına uygun eğitim programıyla acil durumlarda nasıl davranması gerektiğini öğreniyor. Depreme dirençli bir kent için vatandaşları bilinçlendiren yetkililer, olası afet durumlarında doğru davranışları her yaş grubundan bireylere kazandırmak için çalışmaların devam edeceğini açıkladı.

"Çocuklarımızı hayata hazırlıyoruz"

Verdiği eğitimlerin içeriğine değinen drama ve tiyatro eğitmeni Nihat Çetinkaya, dramanın eğitim üzerindeki etkisine dikkat çekerek, "Bugün burada çocuklara afet bilincini aşılamak ve onlara her hangi bir afet sırasında ne yapacaklarını öğretmek için bir eğitim hazırladık. Bu eğitimi ise drama ile yaptık. Çünkü dramada biz, çocukları hayata hazırlıyoruz, onlara deneyim kazandırıyoruz. Bu da daha çok etkili oluyor. Bugün de İstiklal Kreşimizde 4-5 yaş arası çocuklarımızla böyle bir etkinlik yaptık. Çok da verimli geçti. Diğer kreşlerimizde de bu eğitimlere hız kesmeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.