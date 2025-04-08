Esenyurt Belediyesi'nden Ücretsiz Kanser Tarama Hizmeti - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Esenyurt Belediyesi'nden Ücretsiz Kanser Tarama Hizmeti

Esenyurt Belediyesi\'nden Ücretsiz Kanser Tarama Hizmeti

Esenyurt Belediyesi, 'Kanserden Korkma, Geç Kalmaktan Kork' sloganıyla başlattığı sağlık taraması programı kapsamında 11 farklı noktada vatandaşlara ücretsiz kanser taraması hizmeti sunuyor. Program, 16 Mayıs'a kadar sürecek.

08.04.2025 16:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt Belediyesi'nden 11 ayrı noktada kanser tarama hizmeti

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi'nin "Kanserden Korkma, Geç Kalmaktan Kork" sloganıyla başlattığı sağlık taraması programı ile vatandaşlara 11 farklı noktada ücretsiz kanser taraması hizmeti verilecek.

Esenyurt Belediyesi'nin Esenyurt Kaymakamlığı ile ortaklaşa başlattığı sağlık taraması programının tanıtım lansmanı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapıldı. "Kanserden Korkma, Geç Kalmaktan Kork" sloganı ile başlatılan proje detaylarının kamuoyu ile paylaşıldığı lansmana Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Oktay Dokuz, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Toplum sağlığına önemli bir katkı sunacak sağlık taraması hizmeti, 16 Mayıs tarihine kadar belediyenin 11 farklı kültür merkezinde ücretsiz olarak verilecek. Program kapsamında gaitada gizli kan testi, HPV DNA testi ve meme muayenesi eğitimi gibi önemli sağlık taramaları ücretsiz olarak yapılacak. Uzman ekiplerin mahalle mahalle dolaşarak vatandaşları muayene edeceği bu hizmet ile ilgili detaylı bilgiye belediyenin 444 0 411 numaralı çağrı merkezi üzerinden arayarak ulaşabilecek.

"Kanserden korkma, geç kalmaktan kork"

1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla kanserle mücadele konusunda bir farkındalık oluşturmak istediklerini söyleyen Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, "Bu özel haftayı önemseyerek farkındalık oluşturmak istedik. Bu süreçte başta İlçe Sağlık Müdürlüğümüz olmak üzere, Kaymakamlığımıza ve belediyede görev yapan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Başlattığımız sağlık taraması ile uzman hekimlerimizce meme kanseri, rahim ağzı kanseri, bağırsak kanseri gibi konularda bilgilendirmeler ve tarama programları yapılacak. Bu yılın sloganı da oldukça anlamlı: "Kanserden korkma, geç kalmaktan kork!" Hocamızın da ifade ettiği gibi, erken teşhis hayat kurtarır. Kanser, kaderimiz değil. Zamanında yapılan kontrollerle, farkındalıkla ve bilinçli bir yaklaşımla bu hastalığın üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz" dedi.

"Önleyici sağlık hizmetleri konusunda sizlere destek olmaya çalışıyoruz"

Erken teşhisin hayat kurtarabileceğine dikkati çeken Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ise, "Kanser, artık çağımızın vebası olarak nitelendirebileceğimiz, hepimizin hayatına bir şekilde dokunmuş, ciddi bir sağlık sorunu. Biz de Sağlık Bakanlığımız, Kaymakamlık ve Belediyemizle birlikte önleyici sağlık hizmetleri konusunda sizlere destek olmaya çalışıyoruz. Bu erken tarama programları tam da bunun için var. Geçtiğimiz yıl rahim ağzı kanseriyle ilgili bir tarama çalışması gerçekleştirdik. Bu yıl da yine belirli yaş gruplarına göre tarama ve bilgilendirme programlarımız devam ediyor. Sizlerden ricamız, hem kendiniz hem de çevreniz için bu konuda bilinçli olun, eşinizi, dostunuzu, komşunuzu yönlendirin" ifadelerini kullandı.

"Çok güzel ve faydalı bilgiler aldık"

Esenyurt'ta ilk kez böyle bir hizmetle karşılaştığını söyleyen Medine Yener, "Bu programa ilk defa katılıyorum, daha önce hiç böyle bir taramadan geçmemiştim. Şu ana kadar da hiç muayene olmadım ama şimdi ben de bir taramadan geçmek istiyorum. Gerçekten çok güzel ve faydalı bilgiler aldık. Sağlıkla ilgili, özellikle de kanser konusunda erken teşhisin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Aslında geç kalmış sayılmayız, hala bir şeyler yapmak için zamanımız var. Ben de şu anda muayene olacağım. Doktorumuz değerlendirecek, sonrasında gerekli takipleri ben de yapacağım, önlemlerimi alacağım. Bu anlamlı programı düzenleyen Esenyurt Belediyemize ve Esenyurt Kaymakamlığımıza çok teşekkür ediyorum. Bir Esenyurtlu olarak herkesin bu tür etkinliklere katılmasını isterim. Herkes mutlaka gelsin, muayenelerini yaptırsın" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Esenyurt Belediyesi, Yerel Haberler, Esenyurt, Sağlık, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel Esenyurt Belediyesi'nden Ücretsiz Kanser Tarama Hizmeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu: Suriye’de Türkiye ile çatışma istemiyoruz Netanyahu: Suriye'de Türkiye ile çatışma istemiyoruz
Husiler, Kızıldeniz’de ABD’ye ait 2 savaş gemisini hedef aldı Husiler, Kızıldeniz'de ABD'ye ait 2 savaş gemisini hedef aldı
Kaleci Burak maça damga vurdu Göztepe ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı Kaleci Burak maça damga vurdu! Göztepe ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı
Salih Uçan’dan maç sonrası olay yaratacak itiraf Salih Uçan'dan maç sonrası olay yaratacak itiraf
Ole Gunnar Solskjaer: Savaşmamız ve risk almamız gerekiyor Ole Gunnar Solskjaer: Savaşmamız ve risk almamız gerekiyor
Kadınların kavgasını erkekler güçlükle ayırdı Kadınların kavgasını erkekler güçlükle ayırdı
Trump’tan bomba çıkış Netanyahu’nun yanında Erdoğan’a övgüler dizdi Trump'tan bomba çıkış! Netanyahu'nun yanında Erdoğan'a övgüler dizdi
Netanyahu ile görüşen Trump’tan ’İran’la bir anlaşma yapabiliriz’ mesajı Netanyahu ile görüşen Trump'tan 'İran'la bir anlaşma yapabiliriz' mesajı
Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si diziden ayrılıyor Ekip arkadaşları pasta keserek veda etti Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si diziden ayrılıyor! Ekip arkadaşları pasta keserek veda etti
Ümit Özdağ hakkında iddianame düzenlendi 7 yıl 10 ay hapis cezası isteniyor Ümit Özdağ hakkında iddianame düzenlendi! 7 yıl 10 ay hapis cezası isteniyor
Trump: Çin anlaşma istiyor, onların aramasını bekliyorum Trump: Çin anlaşma istiyor, onların aramasını bekliyorum

18:06 Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si diziden ayrılıyor Ekip arkadaşları pasta keserek veda etti Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si diziden ayrılıyor! Ekip arkadaşları pasta keserek veda etti
17:12 Ümit Özdağ hakkında iddianame düzenlendi 7 yıl 10 ay hapis cezası isteniyor Ümit Özdağ hakkında iddianame düzenlendi! 7 yıl 10 ay hapis cezası isteniyor
16:47 Trump: Çin anlaşma istiyor, onların aramasını bekliyorum Trump: Çin anlaşma istiyor, onların aramasını bekliyorum
16:09 Limon ihracatındaki kısıtlama kaldırıldı Limon ihracatındaki kısıtlama kaldırıldı
15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete: Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir
00:01 Fatih’te tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şahıs, polise de saldırınca vuruldu Fatih'te tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şahıs, polise de saldırınca vuruldu
23:49 Trump’ın Erdoğan’la arasında geçen konuşma olay: Yok yok Suriye’yi sen aldın Trump'ın Erdoğan'la arasında geçen konuşma olay: Yok yok Suriye'yi sen aldın
23:38 Netanyahu ile görüşen Trump’tan ’İran’la bir anlaşma yapabiliriz’ mesajı Netanyahu ile görüşen Trump'tan 'İran'la bir anlaşma yapabiliriz' mesajı
23:10 Trump’tan bomba çıkış Netanyahu’nun yanında Erdoğan’a övgüler dizdi Trump'tan bomba çıkış! Netanyahu'nun yanında Erdoğan'a övgüler dizdi
23:03 Kadınların kavgasını erkekler güçlükle ayırdı Kadınların kavgasını erkekler güçlükle ayırdı
22:53 Ole Gunnar Solskjaer: Savaşmamız ve risk almamız gerekiyor Ole Gunnar Solskjaer: Savaşmamız ve risk almamız gerekiyor
22:43 Salih Uçan’dan maç sonrası olay yaratacak itiraf Salih Uçan'dan maç sonrası olay yaratacak itiraf
22:30 Kaleci Burak maça damga vurdu Göztepe ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı Kaleci Burak maça damga vurdu! Göztepe ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı
22:27 Husiler, Kızıldeniz’de ABD’ye ait 2 savaş gemisini hedef aldı Husiler, Kızıldeniz'de ABD'ye ait 2 savaş gemisini hedef aldı
22:25 Netanyahu: Suriye’de Türkiye ile çatışma istemiyoruz Netanyahu: Suriye'de Türkiye ile çatışma istemiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2025 18:35:44. #7.13#
SON DAKİKA: Esenyurt Belediyesi'nden Ücretsiz Kanser Tarama Hizmeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement