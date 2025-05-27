Esenyurt Belediyesi'nden Yetim Çocuklara Destek Projesi

Esenyurt Belediyesi'nden küçük kalplere dokunan proje

İSTANBUL - Esenyurt'ta yetim ve öksüz çocuklar için önemli bir proje hayata geçirildi. "365 Gün 365 Dilek" projesi kapsamında her gün bir çocuğun yüzünü güldüren Esenyurt Belediyesi Tebessüm Durağı Birimi, bu kez kısa süre önce annesini kaybeden 13 yaşındaki Yusuf'un krampon ve tişört hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Esenyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Tebessüm Durağı birimi, 365 Gün 365 Dilek projesi ile minik kalplere dokunuyor. Her gün bir çocuğun hayalini gerçeğe dönüştüren ekipler, kısa süre önce annesini kaybeden 13 yaşındaki Yusuf Hoşer'in krampon isteğini yerine getirdi. 7. sınıf öğrencisi olan Yusuf, belediye yetkililerinin evlerine yaptığı ziyarette krampon ve tişört talebinde bulunmuştu. Yusuf'un isteğini geri çevirmeyen ekipler, ikinci ziyaretlerinde hediyelerini küçük Yusuf'a teslim etti. Krampon ve tişörtüne kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Yusuf, belediye yetkililerine teşekkür etti.

"Her gün bir çocuğumuzun dileğini gerçekleştiriyoruz"

Esenyurt Belediyesi Tebessüm Durağı biriminde görev yapan Yağmur Kabakçı bu hizmetlerin 365 gün devam edeceğini ifade ederek şöyle konuştu; "Birimimiz, yetim ve öksüz çocuklarımız için kuruldu ve burada 365 gün 365 dilek projesi kapsamında her gün bir çocuğumuzun dileğini gerçekleştiriyoruz. Bugünkü dilek hakkı, 13 yaşındaki Yusuf'a aitti. Yusuf, 7. sınıf öğrencisi ve 5 kardeşin tek erkek çocuğu. Bizden krampon istedi. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sürerken, Yusuf'un bu dileğini gerçekleştirdik ve kramponlarını kendisine sürpriz olarak teslim ettik. Çok mutlu oldu."