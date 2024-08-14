Esenyurt Belediyesi Tarafından Yeni Bir Park Hizmete Açıldı

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Esenyurt Belediyesi Tarafından yapılan bir park daha hizmete açıldı

İSTANBUL - İSTANBULEsenyurt Belediyesi tarafından bin 260 metrekare alan üzerinde yapılan park hizmete açıldı.

Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Atatürk Mahallesi 2233'üncü sokakta 1260 Metrekare alan üzerine yapılan parkın açılışı yapıldı. Park toplam 1260 Metrekare alan üzerinde, 335 Metrekare yeşil alana sahip içerisinde bir adet çocuk oyun grubu, spor alanı, yürüyüş yolu, banklar bulunuyor. Açılışa Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ilçe STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"insanı odağa almamışlar, betonu, rantı odağa almışlar"

Açılışta konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "Göreve geldiğimiz günden beri açtığımız üçüncü parktır. İki tane parkında temelini attık. Esenyurt çok kötü bir kentleşme ile karşı karşıya kalmış yıllarca, çarpık kentleşme var dolayısıyla her taraf betona boğulmuş. Şehir demek biraz çiçek demek böcek demek, biraz yeşil alan demek, mesire alanı, yürüyüş alanı demek, bisiklet alanı demek, bunların hiç birisi yok çünkü insanı odağa almamışlar, betonu, rantı odağa almışlar. Rantçı belediyecilik bitti halkçı belediyecilik başladı. Bu dünya atalarımızdan miras aldığımız bir dünya değil şu çocuklardan emanet aldığımız bir dünya o emanete ihanet etmemeliyiz. Bizde bulabildiğimiz bütün arsaları, köşede bucakta kalmış belediyenin alanlarını yeşil alan haline getirerek halka adeta nefes boruları açmaya çalışıyoruz, bu parkımızda onlardan biri halkımıza Esenyurt'umuza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.